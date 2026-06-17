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CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

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CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 17 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Pulisic in corsa ma resta un’alternativa 

Christian Pulisic (27) continua a essere considerato un profilo alternativo ai primi obiettivi per l’attacco della Roma. Lo statunitense era stato proposto nei giorni scorsi e resta tra le opzioni valutate dal club giallorosso. (Il Messaggero)

Ore 10:05 – Due offerte spagnole per Angeliño

Il futuro di Angeliño (29) resta da definire. Il laterale spagnolo avrebbe ricevuto due proposte dalla Liga: una dal Betis Siviglia e una dal Deportivo La Coruña. La sua posizione verrà valutata nelle prossime settimane. (Il Messaggero)

Ore 9:30 – Summerville si allontana: Psg e United sull’olandese

La pista che porta a Crysencio Summerville (24) si complica ulteriormente. L’esterno olandese avrebbe chiesto un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione e sulle sue tracce ci sono anche Manchester United e PSG. Una concorrenza che rende l’operazione sempre più difficile per la Roma. (Il Messaggero)

LEGGI ANCHE – Soulè, la Roma aspetta offerte. Ismael Konè o Danilo se Manu verrà sacrificato

Ore 8:50 – Il PSV torna alla carica per Salah-Eddine

Anass Salah-Eddine (23) potrebbe lasciare la Roma dopo pochi mesi dal suo arrivo. Il PSV starebbe valutando un nuovo tentativo per acquistare il terzino a titolo definitivo nelle prossime settimane. (Il Messaggero)

Ore 8:10 – Ismaël Koné in lista se parte Manu

La Roma monitora Ismaël Koné (24) come possibile sostituto di Manu Koné. Il centrocampista canadese, destinato a lasciare il Sassuolo per esigenze di bilancio del club neroverde, è uno dei profili valutati in caso di cessione del francese. (Leggo)

Ore 7:55 – Quattro squadre italiane su Romano

Alessandro Romano (20) è seguito da diversi club italiani dopo il prestito allo Spezia. Bologna, Palermo, Sassuolo e Torino hanno manifestato interesse per il giovane centrocampista della Roma, che potrebbe partire nel corso dell’estate. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:15 – Piace Danilo del Botafogo

Tra i nomi seguiti dalla Roma per il centrocampo c’è anche Danilo (25) del Botafogo. Il brasiliano è valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro e rappresenta uno dei profili monitorati dal club giallorosso per il futuro. (Leggo)

IN AGGIORNAMENTO…

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