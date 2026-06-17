Soulè, la Roma aspetta offerte. Ismael Konè o Danilo se Manu verrà sacrificato

Il mercato della Roma in questa fase continua a ruotare attorno a una parola: plusvalenze. Prima di affondare il colpo sui grandi obiettivi richiesti da Gian Piero Gasperini, il club giallorosso deve infatti completare alcune operazioni in uscita e il nome individuato come principale sacrificabile resta quello di Matias Soulé.

L’argentino è il giocatore scelto dalla società per generare la plusvalenza più significativa entro il 30 giugno. A Trigoria attendono offerte concrete che possano avvicinarsi alla valutazione fissata dal club, ma al momento gli interessamenti (Borussia Dortmund in primis) non si sono ancora trasformati in proposte ufficiali.

La situazione viene seguita con attenzione anche da Gasperini. Il tecnico, infatti, vorrebbe trattenere Manu Koné almeno fino alla conclusione del Mondiale, considerandolo un elemento importante della rosa. Allo stesso tempo è consapevole che senza una cessione importante sarà difficile sbloccare il mercato in entrata e dare l’assalto ai principali obiettivi offensivi, a partire da Mason Greenwood. Se le offerte per Soulé non dovessero arrivare in tempo utile, la Roma potrebbe essere costretta a valutare strade alternative. Tra queste c’è proprio la cessione di Koné, centrocampista che continua ad avere estimatori sul mercato internazionale.

In quest’ottica emerge anche un possibile nome per il futuro del centrocampo giallorosso. Si tratta di Ismaël Koné, nazionale canadese attualmente impegnato al Mondiale. Il giocatore, che il Sassuolo sarebbe chiamato a cedere per esigenze di bilancio, viene considerato un profilo interessante e sta sfruttando la vetrina internazionale per mettersi in mostra. Tra i centrocampisti seguiti figura inoltre Danilo, 25 anni, mancino del Botafogo. Il brasiliano è valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro e rappresenta un’altra opzione monitorata qualora dovessero verificarsi movimenti importanti nella mediana giallorossa.

Fonte: Leggo