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Roma, il mercato passa dalla Uefa: verdetto in ritardo, Trigoria in attesa

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Prima delle cessioni, prima degli acquisti e persino prima dell’assalto a Mason Greenwood, la Roma aspetta una risposta. Una risposta che potrebbe orientare gran parte delle strategie giallorosse nelle ultime settimane di giugno.

Il club è ancora in attesa della comunicazione ufficiale della UEFA relativa agli obiettivi economici da raggiungere entro il 30 giugno nell’ambito del settlement agreement sottoscritto nel 2022. A marzo i Friedkin hanno presentato le proprie previsioni di bilancio all’organo di controllo europeo, che ha esaminato la documentazione senza però indicare finora la cifra definitiva da coprire attraverso plusvalenze e altri ricavi.

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Una risposta attesa inizialmente già nelle scorse settimane e che ora dovrebbe arrivare entro la fine di questi giorni. Si tratta di un passaggio fondamentale perché permetterà alla Roma di capire con precisione quanto manca per rispettare i parametri richiesti dalla UEFA e quali operazioni saranno realmente necessarie da qui alla chiusura dell’esercizio finanziario. Da questa comunicazione dipenderanno anche le strategie sul mercato. Il club, infatti, sta valutando diverse soluzioni per generare nuove entrate, ma prima vuole conoscere il quadro definitivo imposto dall’organismo europeo. Solo allora sarà possibile stabilire se saranno sufficienti le operazioni già avviate o se servirà una cessione più importante.

La situazione riguarda indirettamente anche il mercato in entrata. La Roma continua a lavorare su Greenwood, ma qualsiasi investimento significativo dovrà inevitabilmente tenere conto dei margini che emergeranno dal confronto con la UEFA. Per questo motivo a Trigoria sono giorni di attesa e riflessione. Prima di affondare il colpo sui grandi obiettivi dell’estate, il club vuole conoscere con esattezza le regole del gioco e il traguardo economico da raggiungere entro il 30 giugno.

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Fonti: Il Messaggero, Corriere della Sera

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5 Commenti

  3. Cioè fatemi capire perché magari so scemo io…..ma se fino ad oggi nemmeno i Friedkin sapevano quali fossero gli obiettivi del FPF , le cifre fantasticate dai giornali erano tutte buttate là tanto al chilo.
    Roba da matti.

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