Dybala, Celik e Pellegrini: tre sì alla Roma. Risparmio da 8 milioni per far spazio a Greenwood

La Roma si prepara a sbloccare uno dei dossier più importanti di questa prima fase estiva. Dopo settimane di trattative e confronti, il club giallorosso è vicino a chiudere una serie di rinnovi considerati strategici sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico.

Il primo nome è quello di Paulo Dybala. Tra oggi e domani potrebbe arrivare la fumata bianca per il prolungamento del contratto dell’argentino. Le discussioni degli ultimi giorni si sono concentrate soprattutto sulla parte fissa dell’ingaggio e sui diritti d’immagine, vero nodo della trattativa. La volontà comune, però, è sempre stata quella di proseguire insieme e l’intesa appare ormai vicina. L’accordo dovrebbe essere definito sulla base di un contratto biennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, una cifra sensibilmente inferiore rispetto a quella percepita negli ultimi anni.

Stesso discorso per Zeki Celik: il laterale turco è vicino al rinnovo e potrà continuare a beneficiare dei vantaggi del Decreto Crescita, consentendo alla Roma di risparmiare circa la metà del suo stipendio. Sul tavolo c’è inoltre il prolungamento di Lorenzo Pellegrini, altro dossier considerato prioritario. Anche in questo caso il nuovo accordo prevederebbe una significativa riduzione dell’ingaggio: dagli attuali 6,5 milioni si passerebbe a circa 3 milioni di euro a stagione.

L’aspetto più rilevante riguarda proprio l’impatto sul bilancio. Sommando le nuove condizioni economiche dei rinnovi, la Roma conta di ottenere un risparmio complessivo di circa 8 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere immediatamente reinvestita sul mercato. Risorse preziose che andrebbero ad alimentare il budget destinato ai rinforzi richiesti da Gian Piero Gasperini. In particolare, il club punta a finanziare l’ingaggio di Mason Greenwood e quello del nuovo esterno offensivo che dovrà completare il reparto avanzato della prossima stagione.

Fonti: Leggo, Gazzetta dello Sport