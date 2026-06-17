UEFA, multa di 6 milioni alla Roma. Il Marsiglia escluso dalle coppe

La UEFA ha pubblicato le proprie valutazioni sul rispetto delle norme finanziarie da parte dei club europei e tra le società coinvolte c’è anche la Roma. Per il club giallorosso è arrivata una sanzione complessiva da 6 milioni di euro, una cifra significativa ma inferiore rispetto agli scenari più pessimisti che circolavano nelle scorse settimane.

Nel dettaglio, la UEFA ha inflitto 2 milioni di euro di multa per il lieve mancato raggiungimento dell’obiettivo intermedio relativo all’esercizio finanziario chiuso nel 2025. A questi si aggiungono altri 4 milioni di euro per aver registrato, nell’anno solare 2025, un rapporto tra costi della squadra e ricavi superiore alla soglia del 70% prevista dai regolamenti.

Una sanzione che conferma come il percorso di riequilibrio finanziario intrapreso dalla proprietà Friedkin sia ancora in corso, ma che allo stesso tempo evidenzia una situazione ritenuta in miglioramento rispetto agli anni precedenti. Dal documento UEFA emerge però anche una notizia che riguarda indirettamente il mercato della Roma. Tra i club maggiormente colpiti figura infatti il Marsiglia, società con cui i giallorossi stanno dialogando per Mason Greenwood.

La UEFA ha infatti deciso di infliggere al club francese una multa da 10 milioni di euro, accompagnata da una pesante sanzione sportiva. L’OM è stato infatti escluso dalle competizioni europee della prossima stagione e rischia ulteriori conseguenze in futuro. Secondo quanto riportato nel provvedimento, il Marsiglia potrebbe infatti essere escluso dalle coppe europee per altri tre anni qualora non dovesse rispettare i parametri finanziari richiesti nella prossima stagione.

Una situazione che potrebbe avere riflessi anche sul mercato. Le difficoltà economiche del club francese continuano infatti a essere osservate con attenzione dalla Roma, impegnata nella trattativa per Greenwood e alla ricerca delle condizioni giuste per arrivare all’attaccante inglese richiesto da Gian Piero Gasperini.

Redazione Giallorossi.net