FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 17 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:50 – Stadio, Veloccia: “Dopo l’estate il via libera definitivo”

L’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, ha confermato l’ottimismo sul percorso che porterà al nuovo stadio della Roma a Pietralata. Dopo l’ordinanza del Commissario Straordinario per Euro 2032, l’obiettivo è arrivare all’approvazione del progetto definitivo entro la prima metà di settembre: “Con quest’ultimo passaggio avremo il via libera definitivo”, ha spiegato Veloccia, aggiungendo che “ci aspettiamo il via libera dopo l’estate”. L’assessore ha poi sottolineato l’importanza dell’opera per la città: “Vogliamo posare il prima possibile la prima pietra, perché si tratta di un investimento da un miliardo di euro non solo per i tifosi della Roma, ma per tutta la città”. (Radio Romanista)

Ore 9:30 – Pisilli dice no al mercato: vuole prendersi la Roma

Niccolò Pisilli non ha intenzione di lasciare la Roma. Nonostante il suo profilo sia tra quelli più appetibili in ottica plusvalenze, il centrocampista classe 2004 vuole continuare il proprio percorso in giallorosso dopo aver conquistato sempre più spazio nella seconda parte della stagione. Gasperini lo ha impiegato con continuità nel 2026 e il prossimo campionato, quello del Centenario, potrebbe rappresentare l’anno della definitiva consacrazione per il numero 61. (Il Tempo)

Ore 7:45 – Venticinque anni dallo scudetto: il ricordo del trionfo del 17 giugno 2001

A venticinque anni dallo storico scudetto del 2001: dalla contestazione di Trigoria dopo l’eliminazione in Coppa Italia fino alla festa dell’Olimpico il 17 giugno, passando per gli arrivi decisivi di Batistuta, Samuel ed Emerson voluti da Fabio Capello. Un trionfo costruito attorno ai gol di Batistuta e Totti, alle corse di Cafu e Candela, alla leadership di Aldair e alla solidità di un gruppo che ha scritto una delle pagine più belle della storia giallorossa. La vittoria contro il Parma resta ancora oggi una delle immagini più iconiche della Roma e dei suoi tifosi. (Il Messaggero)

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