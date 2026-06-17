Facebook RSS X

Calciomercato Roma, Moretto: “Diversi top club su Svilar, presi contatti con Trigoria”

0
59

Mentre la Roma continua a lavorare sul fronte plusvalenze in vista della scadenza del 30 giugno, iniziano ad arrivare segnali di mercato anche per uno dei giocatori più importanti della rosa giallorossa. Si tratta di Mile Svilar, protagonista di una stagione che non è passata inosservata oltre i confini italiani.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, diversi club hanno iniziato a prendere contatti con la Roma per raccogliere informazioni sul portiere serbo. Un interesse che arriva in un momento particolarmente delicato per il club capitolino, impegnato nella ricerca delle soluzioni migliori per sistemare i conti richiesti dalla UEFA.

Al momento non risultano trattative avanzate né offerte ufficiali, ma i movimenti attorno a Svilar confermano quanto il numero uno giallorosso sia apprezzato sul mercato internazionale: “Bisogna stare attenti a questa situazione”, afferma Moretto. Finora i nomi più caldi sul fronte uscite sono stati quelli di Matias Soulé e Manu Koné, ma l’interesse crescente per Svilar aggiunge un nuovo elemento alle riflessioni di Trigoria.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, il Marsiglia non abbassa le pretese per Greenwood: servono 55 milioni

Fonte: Matteo Moretto / Youtube

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteCalciomercato Roma, il Marsiglia non abbassa le pretese per Greenwood: servono 55 milioni

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings