Calciomercato Roma, Moretto: “Diversi top club su Svilar, presi contatti con Trigoria”

Mentre la Roma continua a lavorare sul fronte plusvalenze in vista della scadenza del 30 giugno, iniziano ad arrivare segnali di mercato anche per uno dei giocatori più importanti della rosa giallorossa. Si tratta di Mile Svilar, protagonista di una stagione che non è passata inosservata oltre i confini italiani.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, diversi club hanno iniziato a prendere contatti con la Roma per raccogliere informazioni sul portiere serbo. Un interesse che arriva in un momento particolarmente delicato per il club capitolino, impegnato nella ricerca delle soluzioni migliori per sistemare i conti richiesti dalla UEFA.

Al momento non risultano trattative avanzate né offerte ufficiali, ma i movimenti attorno a Svilar confermano quanto il numero uno giallorosso sia apprezzato sul mercato internazionale: “Bisogna stare attenti a questa situazione”, afferma Moretto. Finora i nomi più caldi sul fronte uscite sono stati quelli di Matias Soulé e Manu Koné, ma l’interesse crescente per Svilar aggiunge un nuovo elemento alle riflessioni di Trigoria.

Fonte: Matteo Moretto / Youtube