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Calciomercato Roma, il Marsiglia non abbassa le pretese per Greenwood: servono 55 milioni

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La strada che porta a Mason Greenwood resta in salita. L’attaccante inglese continua a essere la priorità assoluta di Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco della Roma, ma il Marsiglia non sembra intenzionato a fare sconti.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, anche negli ultimi contatti tra i due club la società francese ha ribadito la propria posizione: per lasciar partire Greenwood servono 50 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Una richiesta che la Roma considera ancora troppo elevata, soprattutto in questa fase del mercato. I giallorossi, però, non hanno abbandonato la trattativa e continuano a monitorare la situazione nella speranza che il passare delle settimane possa ammorbidire le pretese dell’OM.

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A Trigoria resta infatti la convinzione che il fattore tempo possa giocare un ruolo importante. Il Marsiglia deve infatti fare i conti con le proprie esigenze di bilancio e la posizione di Greenwood, uno dei giocatori più richiesti della rosa, continua a essere osservata con particolare attenzione. Nel frattempo la Roma può contare su un elemento considerato fondamentale nella corsa all’inglese: il gradimento del giocatore. Greenwood sa di essere il primo nome sulla lista di Gasperini e il tecnico continua a considerarlo il profilo ideale per guidare il salto di qualità offensivo della squadra.

La trattativa resta quindi aperta, ma per arrivare alla fumata bianca servirà ancora avvicinare due valutazioni che, almeno per il momento, restano distanti.

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Fonte: Fabrizio Romano / Youtube

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