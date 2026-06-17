“ON AIR!” – Casano: “Agenti di Konè in giro a cercare offerte”, Piacentini: “Attenzione a non fare arrabbiare Gasp”, Corsi: “Scudetto del 2001? Grazie a tutti, ma ora basta…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Greenwood sembra che la Roma sia stata brava a trovare un accordo col giocatore, il Marsiglia chiede sempre 50 milioni, vediamo se queste due esigenze coincideranno e se questa trattativa potrà andare in porto evitando le tarantelle. Da Frattesi a Sancho a Mahrez, noi siamo abituati alle telenovele. Gasperini è meglio che non lo fanno arrabbiare, perchè lui tende a farlo notare quando non è soddisfatto. Lo scudetto? Se mi avessero detto che la Roma non avrebbe più vinto per 25 anni, non c’avrei creduto…quella squadra era talmente forte che era impensabile… ”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Comincia ad aleggiare il sospetto che chi lavora alle spalle di Konè stia cercando un’offerta migliore per il suo stipendio da una squadra che possa farlo crescere di livello. Io penso che gli agenti di Konè stiano facendo il giro delle sette chiese per capire se casca qualcuno da qui a fine mese. L’Arsenal? Stanno cercando Bouaddi, che mi sembra più attinente a quel tipo di calcio…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “A me Konè non dispiace, ma non penso sia il grandissimo centrocampista che molti pensano sia. Ha qualità ma anche lacune. E il centrocampo con Cristante non mi convince, nell’accoppiata uno dei due è pleonastico perchè sono due calciatori molto simili. La sua cessione però aprirebbe il tema della sua sostituzione, anche perchè il centrocampo sembra un reparto corto, se dovessi cedere Konè dovresti andare a prendere un suo sostituto e anche un ulteriore rinforzo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Capello che dice di essersi proposto lui a Sensi è una delle più grosse caz*ate che abbia mai sentito, e la cosa grave è che Zazzaroni glielo fa dire. Il fatto che uno debba ricordare uno scudetto di 25 anni fa significa che non abbiamo più vinto niente tranne che con Mourinho…basta…Ringraziamo tutti, però basta…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Lo scudetto va ricordato ma non celebrato, non pensavamo che sarebbero passati tutti questi anni dalla vittoria di un altro tricolore…è un punto alto della nostra storia, ma c’è malinconia, è passata metà vita. L’auspicio è di riviverlo presto, deve essere una spinta e non una cosa su cui adagiarsi…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Se il 15 luglio non sarà arrivato nessuno, Gasperini anche legittimamente dirà la sua. Lui è uno anche brutale nei rapporti, Gasp è questo, prendere o lasciare. E mi pare che la Roma abbia preso. Ora deve seguire le sue indicazioni, che non mi sembrano così sbagliate. E io penso che la Roma seguirà le sue indicazioni sul mercato. La clausola da 60 milioni per Greenwood? Quello del Marsiglia può essere un bluff, si trova nella stessa situazione della Roma con plusvalenze da fare entro il 30 giugno. Io credo abbiano l’urgenza di incassare entro il 30 giugno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Roma da scudetto? A me sembra che Napoli e Inter, a livello di organico hanno tanto in più. La Roma ha 14 giocatori, Inter e Napoli 19-20. Devi allargare la qualità. L’Inter davanti ha Lautaro, Bonny, Thuram ed Esposito, la Roma se non ha Malen, non c’ha nessuno. Non si può giocare più con 13/14 giocatori, specie quando hai anche la Champions. E’ un discorso da fare progettando, piano piano in un paio d’anni si lavora e si allarga la rosa…”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Greenwood e Summerville non mi sembrano super calciatori in grado di alzare il livello. Potrebbero consentire di alzare la qualità e anche la potenzialità. Se la Roma vuole provare a vincere il campionato in questo biennio, deve mettere dentro 3 o 4 titolari veri, di superiorità netta rispetto a quelli che ci sono adesso, mantenendo lo zoccolo duro. E sperare che qualche big abbia poca continuità e che sbagli stagione. E poi c’è Mondiale che potrebbe avere delle ripercussioni…”.

Redazione Giallorossi.net