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Gasperini svolta a destra: vuole Zappacosta, sorpasso su Dodò

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Non c’è soltanto l’attacco nei pensieri di Gian Piero Gasperini. Mentre la Roma continua a lavorare per regalare al tecnico rinforzi offensivi di primo piano, il nuovo allenatore giallorosso ha indicato anche una priorità per le corsie esterne: serve un altro giocatore capace di garantire corsa, intensità e profondità sulla fascia destra.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il nome che nelle ultime settimane ha scalato posizioni fino a diventare il preferito di Gasperini è quello di Davide Zappacosta. Un profilo che il tecnico conosce perfettamente dai tempi dell’Atalanta e con cui ha costruito negli anni un rapporto di grande fiducia. Anche l’arrivo di Tony D’Amico alla direzione sportiva potrebbe favorire l’operazione. Il dirigente conosce bene il giocatore e il contesto bergamasco, fattore che potrebbe agevolare eventuali contatti tra le parti.

A convincere Gasperini non sono soltanto le caratteristiche tecniche dell’esterno, ma anche la sostenibilità economica dell’affare. Rispetto ad altri nomi valutati per la fascia, Zappacosta rappresenta una soluzione più accessibile. L’Atalanta sarebbe infatti pronta a prendere in considerazione offerte inferiori ai 10 milioni di euro per il giocatore. Nelle gerarchie del tecnico, l’ex esterno della Roma avrebbe addirittura superato Dodò, altro profilo seguito dai giallorossi nelle scorse settimane. Una scelta dettata dall’esperienza, dall’affidabilità e dalla perfetta conoscenza dei meccanismi di gioco richiesti da Gasperini.

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Fonte: La Repubblica

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