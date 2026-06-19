“ON AIR!” – Pruzzo: “Greenwood verrà preso, sarà l’acquisto più costoso della storia”, Nardo: “Pulisic sarebbe il massimo per la Roma”, Casano: “D’Amico è carico e convinto di poter fare ottime cose”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma sceglie di posticipare l’incasso della cessione di Baldanzi, evidentemente hanno già le spalle coperte per quello che devono fare il 30 giugno. Una società con l’acqua alla gola avrebbe magari chiesto meno dei 9,5 milioni pur di incassare subito. Fuori Konè e dentro Koopmeiners? A me Koopmeiners piace molto, ha caratteristiche diverse da Konè. Per farlo tornare ai livelli di prima, la garanzia sarebbe Gasperini. Però ho dei dubbi, sembra che Gasp lo apprezzi molto tatticamente ma caratterialmente non ne va pazzo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Da oggi Tony D’Amico è formalmente il ds della Roma. E’ molto carico e sta lavorando su diverse situazioni, ed è convinto di poter già dare ottime risposte. Al momento Molina non è in primissima fila nelle idee della Roma. C’è ottimismo sul fatto che la Roma possa riuscire a fare quello che deve entro il 30 giugno. D’Amico si sta muovendo sui più tavoli e non sta lavorando solo alla cessioni. Greenwood sarebbe già un segnale di operatività diverso rispetto all’anno scorso, si fa capire che intanto il primo giocatore che Gasperini voleva lo hai preso. Sono molto curioso di vedere come si concluderanno le cessioni, la grande sorpresa potrebbe essere che non vendi nessuno al 30 giugno, nemmeno Soulè…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Pellegrini che rinnova a tre milioni di euro diventa un parametro. Dybala non rimane se prende meno di Pellegrini. Greenwood non viene se deve guadagnare quanto Pellegrini, se viene deve prendere almeno 4 o 5 milioni. Alajbegovic lo abbiamo visto ieri, non mi sembra un giocatore che possa essere fin da subito un calciatore importante per la Roma. E’ un ragazzo bravo, ma troppo giovane e in quel ruolo ti serve un titolare e possa tenere il confronto con Greenwood a destra. Summerville non mi sembra un fenomeno, non mi fa impazzire, è quel giocatore elettrico che se sta in giornata fa ottime cose ma non è uno costante, però tra i due prenderei più lui. Alajbegovic sarebbe uno da prendere e girare in prestito, non mi sembra ancora pronto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma vuole un esterno, non guarda tanto se destro o sinistri, l’importante è che abbia le caratteristiche giuste. Dodò le ha, anche se non ha un gran fisico. Io però non mi limiterei a lui, ce ne sono di carte da scoprire, però prima la Roma vuole chiudere il colpo davanti. Angelino vuole restare e giocarsi qui le sue carte, vedremo che succederà, però lui vorrebbe convincere Gasperini. Se la Roma dovesse rinnovare il contratto di Celik, avrebbe al momento tre terzini a destra e tre a sinistra…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Dodò potrebbe sposarsi perfettamente con Gasp, è molto rapido e tecnico, è un esterno forte. Ricordiamo che aveva messo il like a un post della Roma… Esterno d’attacco? Faccio fatica a trovare un profilo migliore di Pulisc: è esperto, non in là con gli anni, nel pieno della maturità, può giocare su tutte e due la fasce ed è intelligentissimo tatticamente. Non penso che possa costare uno sproposito. Più ci penso e più credo che possa rappresentare il massimo per la Roma…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma è ultima per i dribbling riusciti in questa stagione, questo è un dato che mi ha incuriosito parecchio. Abbiamo una percentuale inferiore a Pisa e Lecce. Ci mancano quel tipo di giocatori lì, che ti saltano l’uomo, ed è proprio quel genere di calciatori che chiede Gasperini…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “La Roma vuole accorciare le distanze dalle primissime posizioni, siamo arrivati a 14 punti dall’Inter perdendo entrambi gli scontri diretti. Se li ribalti, tu stavi a 79 punti e loro a 81. Pellegrini? Penso che a 3 milioni più bonus possa firmare. C’è la volontà del calciatore di rimanere, ma poi bisogna fare i conti con i soldi. Tra l’altro mi dicono che tra i calciatori a scadenza di contratto chi ha ricevuto offerte più concrete sarebbe proprio Pellegrini, in particolare da una squadra di Premier…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mercato? Mi sembra chiaro che ci sia da fare almeno un sacrificio per uscirne fuori. Ti sei instradato verso l’acquisto di un calciatore che diventerà il più costoso della storia della Roma. Io penso che Greenwood verrà preso. Non credo che ci sia il pericolo di andare a svenarti per un calciatore che poi non sai più cosa farne come è accaduto con Dovbyk. L’inglese è un calciatore forte, piace anche a me. Ora però devi reperire soldi, e se andasse via Koné sarebbe una perdita pesante: a centrocampo dovresti aggiungere, non togliere…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Gasperini non ha dieci anni di carriera, è giusto che sfrutti questo momento e questa posizione da plenipotenziario della Roma. Che gli frega di far crescere i giovani? Aveva già smesso all’Atalanta dopo il terzo o quarto anno, a quel punto comprava giocatori già fatti. I giocatori importanti, però, vanno pagati. E comunque, anche se dovesse partire un pezzo importante della rosa, poi la Roma ne troverà un altro. Se la Roma dopo il 30 giugno potrà fare il mercato che vuole, ce ne faremo una ragione se prima ci sarà un sacrificio…”

Redazione Giallorossi.net