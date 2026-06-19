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Calciomercato Roma: Dybala chiede 3 milioni per rinnovare. E c’è il sondaggio della Juve

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Paulo Dybala continua ad aspettare la Roma, ma il rinnovo non è ancora arrivato e, con il passare dei giorni, iniziano a muoversi anche altre società. Tra queste, a sorpresa, ci sarebbe perfino la Juventus.

Secondo quanto rivelato da Fabiana Della Valle nel corso de “Il Blitz”, podcast de La Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo con Carlos Novel, agente dell’attaccante argentino, per comprendere meglio la situazione contrattuale della Joya e gli sviluppi della trattativa con la Roma.

“Paulo Dybala attende il rinnovo con la Roma e non c’è ancora la fumata bianca. I giallorossi hanno mandato una proposta a Dybala, con cifre molto più basse di quanto guadagna ora, sui 2,5 milioni più bonus per un anno. Lui chiede 3 milioni più bonus (da valutare) per un anno con un’opzione per il secondo”, ha spiegato la giornalista.

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La distanza tra domanda e offerta non appare incolmabile, ma l’intesa definitiva continua a slittare. Una situazione che inevitabilmente mantiene aperti altri scenari, soprattutto considerando che il contratto attuale dell’argentino si avvicina alla scadenza. Secondo Della Valle, l’ex numero 10 bianconero starebbe comunque dando priorità alla permanenza nella Capitale: “Dybala vuole la Roma e aspetta la Roma, ma intanto si guarda anche intorno e qualche squadra si è fatta avanti. Una di queste è sorprendente, perché si tratta della Juventus. La Juve infatti ha contattato l’agente di Dybala Carlos Novel per capire le cifre e la situazione con la Roma”.

La pista più concreta resta quindi quella del rinnovo in giallorosso. Ryan Friedkin continua a seguire personalmente la trattativa e i contatti tra le parti non si sono mai interrotti. Tuttavia, finché non arriveranno firme e ufficialità, il futuro della Joya continuerà a essere oggetto di voci e indiscrezioni.

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Redazione Giallorossi.net

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23 Commenti

  4. Dybala si puo permettere di fare trattativa ha ancje altre offerte.Altri non all altezza di Dybala e privo di offerte…….

  5. SAREBBE GIUSTO IL RINNOVO DI DYBALA 3 milioni di 💶 … s’è c’è l’ha fa’ ad giocare le partite..
    Può anche giocare al posto di Pellegrini////!!!!!!!

  7. Paulo, “te se vole bene”, ma Noi AS Roma non siamo e non vogliamo essere la tua INPS!
    se vuoi essere Romanista accetti sennò ti rispondiamo dicendoti solo 4 parole:
    “Ciao, Grazie, trasloca pure”…

  11. Sarò spolliciato, ma mi importa il giusto, spero che la trattativa salti, che Dybala saluti e che la Roma investa quella parte del suo ingaggio su un top player giocante un intero campionato e non sprazzi di partite durante il campionato… non si può fare, perché troppo complicato causa altissimo stipendio e commissioni, ma un Salah più vecchio di Dybala, io lo preferirei 100 volte! E in Champions ci hanno portato Svilar, Malen e Wesley, poi Soule, Kone e addirittura Rensch più che Dybala!

  12. È un bel dilemma, perché è vero che ne gioca poche, ma quelle che gioca te le fa vincere. Chissà cosa decieranno Gasp e D’Amico

  14. Non voglio crederci. Perchè Dybala dovrebbe tornare alla Juve dopo che è stato trattato come una scarpa vecchia? Se invece accadesse sarebbe una grossa delusione.

  17. eccerto…. anni ad inseguire la Champions, e adesso che finalmente ci arriva, per due spicci in più (per un plurimilionario 500k sono spiccioli) ma vi pare che va in una squadra che sta in EL? Ok che tutti i giocatori sono mercenari, ma questa ipotesi non è buona manco per il fantacalcio

  19. Quella della Juventus è solo una operazione di disturbo. Comunque se accetta l’offerta della Roma bene altrimenti auguri.

  20. Perché ci si sorprende ?
    Dybala serve come calciatore.
    Dybala seve come uomo immagine , rappresenta la Roma nel mondo .
    Doppio ruolo.
    2 mln al calciatore
    1 mln all’uomo immagine
    ______
    sponsorizzazioni.
    ” calcio moderno “

  22. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
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