Calciomercato Roma: Dybala chiede 3 milioni per rinnovare. E c’è il sondaggio della Juve

Paulo Dybala continua ad aspettare la Roma, ma il rinnovo non è ancora arrivato e, con il passare dei giorni, iniziano a muoversi anche altre società. Tra queste, a sorpresa, ci sarebbe perfino la Juventus.

Secondo quanto rivelato da Fabiana Della Valle nel corso de “Il Blitz”, podcast de La Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo con Carlos Novel, agente dell’attaccante argentino, per comprendere meglio la situazione contrattuale della Joya e gli sviluppi della trattativa con la Roma.

“Paulo Dybala attende il rinnovo con la Roma e non c’è ancora la fumata bianca. I giallorossi hanno mandato una proposta a Dybala, con cifre molto più basse di quanto guadagna ora, sui 2,5 milioni più bonus per un anno. Lui chiede 3 milioni più bonus (da valutare) per un anno con un’opzione per il secondo”, ha spiegato la giornalista.

La distanza tra domanda e offerta non appare incolmabile, ma l’intesa definitiva continua a slittare. Una situazione che inevitabilmente mantiene aperti altri scenari, soprattutto considerando che il contratto attuale dell’argentino si avvicina alla scadenza. Secondo Della Valle, l’ex numero 10 bianconero starebbe comunque dando priorità alla permanenza nella Capitale: “Dybala vuole la Roma e aspetta la Roma, ma intanto si guarda anche intorno e qualche squadra si è fatta avanti. Una di queste è sorprendente, perché si tratta della Juventus. La Juve infatti ha contattato l’agente di Dybala Carlos Novel per capire le cifre e la situazione con la Roma”.

La pista più concreta resta quindi quella del rinnovo in giallorosso. Ryan Friedkin continua a seguire personalmente la trattativa e i contatti tra le parti non si sono mai interrotti. Tuttavia, finché non arriveranno firme e ufficialità, il futuro della Joya continuerà a essere oggetto di voci e indiscrezioni.

Redazione Giallorossi.net