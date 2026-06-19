Molina e Moreira: Roma al lavoro anche per il terzino. Angelino vuole convincere Gasp

Non solo attaccanti. La Roma lavora anche per rinforzare le corsie laterali, considerate da mister Gasperini fondamentali per il suo sistema di gioco. Il nome che nelle ultime settimane ha guadagnato terreno è quello di Davide Zappacosta. Il tecnico giallorosso conosce perfettamente l’esterno dell’Atalanta e lo considera un profilo ideale per caratteristiche tecniche e affidabilità. A favorire l’operazione potrebbe esserci anche Tony D’Amico, che ha lavorato con il giocatore a Bergamo.

L’aspetto economico rappresenta un ulteriore vantaggio. L’Atalanta potrebbe infatti prendere in considerazione offerte inferiori ai 10 milioni di euro, una cifra nettamente più accessibile rispetto ad altri obiettivi. Tra questi c’è Nahuel Molina. L’argentino dell’Atletico Madrid piace molto alla Roma, ma è seguito anche dal Napoli. Il fatto che abbia un solo anno di contratto potrebbe però favorire una trattativa.

Restano monitorati anche altri profili. In Francia occhio a Diego Moreira dello Strasburgo, un profilo che intriga: si tratta però di un esterno sinistro di piede mancino abituato ad attaccare più che a difendere. Dodò della Fiorentina continua a essere una soluzione gradita ma più complessa da raggiungere: anche in questo caso, occhio alla forte concorrenza del Napoli.

Sul fronte uscite attenzione invece ad Angelino. Il Betis ha chiesto il giocatore alla Roma e ha avviato contatti concreti. Lo spagnolo, però, ha comunicato di voler iniziare il ritiro con Gasperini il prossimo 13 luglio per giocarsi le proprie chance. Soltanto in un secondo momento potrebbe valutare l’eventuale trasferimento in Andalusia.

Fonti: Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, Leggo