Calciomercato Roma, Mangiante: “Offerti 12 milioni per Dodò”. Moretto: “Non è tra i primi tre della lista di Gasp”

La Roma muove i primi passi concreti per rinforzare le corsie esterne. Tra i nomi seguiti da Gian Piero Gasperini e dalla dirigenza giallorossa c’è infatti quello di Dodô, laterale brasiliano della Fiorentina che nelle ultime stagioni si è imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A.
A fare il punto sulla situazione è stato Angelo Mangiante nel corso della trasmissione pomeridiana di Manà Manà Sport Roma, svelando l’esistenza di una prima offerta presentata dalla Roma al club viola. “La Roma ha fatto un’offerta alla Fiorentina per Dodô. Ci sono buoni rapporti con Fabio Paratici e la cifra dell’offerta è di 12 milioni. La questione non è chiusa perché la Fiorentina vuole di più: valuta il brasiliano 18 milioni. La forbice quindi è di 6 milioni, si sta provando ad arricchire l’offerta con dei bonus“, ha spiegato il giornalista di Sky Sport.
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Di parere opposto invece Matteo Moretto, che in questi minuti ha fatto sapere come Dodò non sia una priorità per la Roma e che il nome del brasiliano non rientri nemmeno tra le prime 3-4 preferenze della lista di Gasperini per il ruolo di esterno di centrocampo.
Fonti: Manà Manà Sport Roma, Matteo Moretto/Youtube
quindi secondo mangiante la Roma si presenta con dodo titolare a destra con Wesley che deve rimanere a sinistra, rench e celik alternative…? ragazzi ma cosa diciamo celik non è nemmeno un terzino di fascia è scandaloso e se giochi contro una squadra forte mettono sempre l’esterno forte da quella parte…dodo viene come primo ricambio destra sinistra, prenderemo un titolare a sinistra
lasciatelo la per quello che ha detto e fatto contro la Roma appena mette piede all olimpico sono fischi o peggio. non è ben voluto.
come vice wesley ci può stare, quantomeno celik può tornare a fare il braccetto dove fa meno danni e rensch può essere un jolly per entrambe le fasce, a questo punto però penso angelino rimarrà e si comprerà un titolare a sinistra, vedremo
ma perche? facciamo tornare wesley a destra che rende molto di piu’ con rench e celik.
a sinistra teniamo angelino che per me si riprendera’ alla grande e prendiamo l’albanese a 10 milioni che torna dall’arabia.
guardate vi posso dire, a me piace… si è bassino ma ha una gamba e una tecnica molto interessanti… conosce il campionato e con gasp potrebbe fare un salto in avanti anche dal punto di vista atletico e fisico. Per me se fosse vero approvato.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.