Calciomercato Roma, Mangiante: “Offerti 12 milioni per Dodò”. Moretto: “Non è tra i primi tre della lista di Gasp”

La Roma muove i primi passi concreti per rinforzare le corsie esterne. Tra i nomi seguiti da Gian Piero Gasperini e dalla dirigenza giallorossa c’è infatti quello di Dodô, laterale brasiliano della Fiorentina che nelle ultime stagioni si è imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A.

A fare il punto sulla situazione è stato Angelo Mangiante nel corso della trasmissione pomeridiana di Manà Manà Sport Roma, svelando l’esistenza di una prima offerta presentata dalla Roma al club viola. “La Roma ha fatto un’offerta alla Fiorentina per Dodô. Ci sono buoni rapporti con Fabio Paratici e la cifra dell’offerta è di 12 milioni. La questione non è chiusa perché la Fiorentina vuole di più: valuta il brasiliano 18 milioni. La forbice quindi è di 6 milioni, si sta provando ad arricchire l’offerta con dei bonus“, ha spiegato il giornalista di Sky Sport.

Di parere opposto invece Matteo Moretto, che in questi minuti ha fatto sapere come Dodò non sia una priorità per la Roma e che il nome del brasiliano non rientri nemmeno tra le prime 3-4 preferenze della lista di Gasperini per il ruolo di esterno di centrocampo.

Fonti: Manà Manà Sport Roma, Matteo Moretto/Youtube