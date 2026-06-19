Calciomercato Roma, ore decisive per Celik: attesa la fumata bianca per il rinnovo

Sono ore importanti per il futuro di Zeki Celik. Il terzino turco, il cui contratto con la Roma è in scadenza il prossimo 30 giugno, è chiamato a sciogliere le riserve sull’ultima proposta di rinnovo presentata dal club giallorosso.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la Roma ha formulato una nuova offerta al calciatore e attende ora una risposta definitiva che dovrebbe arrivare tra la giornata di oggi e la mattinata di domani. Le sensazioni che filtrano sono molto positive. Da entrambe le parti, infatti, c’è fiducia sulla possibilità di arrivare a un accordo che consenta al laterale turco di proseguire la propria avventura nella Capitale.

Dopo settimane di contatti e trattative, la fumata bianca sembra sempre più vicina. Celik, che nelle ultime stagioni ha rappresentato una pedina importante nelle rotazioni della Roma, è considerato un elemento utile anche dal nuovo corso tecnico guidato da Gian Piero Gasperini, motivo per cui la società ha deciso di accelerare per blindarne la permanenza.

L’eventuale rinnovo permetterebbe inoltre alla Roma di mantenere continuità in un reparto che potrebbe comunque essere interessato da ulteriori movimenti di mercato. Nelle ultime settimane, infatti, il club giallorosso è stato accostato a diversi esterni, da Dodô a Zappacosta, senza che questo metta necessariamente in discussione la posizione del nazionale turco. Adesso la parola passa a Celik. Entro le prossime ore è attesa la decisione definitiva, ma l’ottimismo che si respira attorno alla trattativa lascia pensare che la fumata bianca sia ormai a un passo.

Redazione Giallorossi.net