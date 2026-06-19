FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 19 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:20 – Pisilli: “Se non fossi stato calciatore avrei fatto il giornalista sportivo”
Niccolò Pisilli si è raccontato ai microfoni di Idealista nella rubrica “A casa dei campioni”, ripercorrendo il suo percorso con la maglia della Roma e il forte legame con Casal Palocco, il quartiere in cui è cresciuto. Il centrocampista giallorosso ha ricordato il suo primo giorno a Trigoria a soli nove anni e l’emozione del gol segnato allo Sheriff in Europa League: “Sentire l’Olimpico che urla il tuo nome è qualcosa di indescrivibile”. Guardando al futuro, Pisilli ha ribadito l’entusiasmo per il ritorno in Champions League, definendolo “l’obiettivo per cui lavoriamo ogni giorno”. Curiosa, infine, la risposta alla domanda su una possibile vita lontano dal calcio: “Sono sempre stato incuriosito dal giornalismo sportivo. Sarebbe stata una valida alternativa”. (Idealista)
Ore 9:30 – Pellegrini, compleanno e rinnovo
Nel giorno del suo 30° compleanno, Lorenzo Pellegrini si avvicina sempre di più al rinnovo con la Roma. Secondo il Corriere dello Sport, nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata significativa nella trattativa, con l’intesa economica ormai vicina. Il capitano giallorosso sarebbe pronto ad accettare una riduzione dell’ingaggio di oltre il 50%, passando dagli attuali 6 milioni netti a circa 2,8 milioni più bonus. Restano da definire alcuni dettagli sulla durata del contratto, ma il clima è positivo e la volontà delle parti è quella di proseguire insieme. (Corriere dello Sport)
Ore 8:40 – Celik-Roma, rinnovo a un passo: decisivo anche Gasperini
Dopo mesi di trattative e un futuro che sembrava lontano da Trigoria, Zeki Celik è sempre più vicino al rinnovo con la Roma. Negli ultimi incontri tra il club e l’entourage del terzino turco sarebbero stati compiuti passi avanti decisivi e resta da definire soltanto qualche dettaglio prima della fumata bianca. Fondamentale è stato anche il ruolo di Gasperini, che si è speso personalmente per convincere il giocatore a restare nonostante gli interessamenti di Juventus, Inter e club turchi. Celik dovrebbe firmare un nuovo contratto con un ingaggio superiore a quello attuale, sfruttando anche i benefici fiscali del Decreto Crescita. (Il Tempo)
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IN AGGIORNAMENTO…
Vendiamo e cediamo Dovbik, Celick, Pellegrini, Cristante ed Hermoso e dichiariamo incedibili Ndika, Kone’, Soule’ se ha risolto i problemi della pubalgia ed El Ainaui, Ghilardi, Ziolkowski. Acquistiamo Nusa, Ruggeri e riprendiamoci Cherubini
Mimmo venditi pure Trigoria, i lettini e la palestra a sto punto!
Per Pellegrini 3 milioni sono pure troppi io non avrei rinnovato ma contento gasp
Non deve essere “disposto”, deve farlo obbligatoriamente perché neanche 2,8 vale ormai… visto che è lento, cade spesso, e si infortuna facilmente. Comunque come panchinaro ok.
Sono in totale disaccordo con il rinnovo di Pelle. Allucinante.
Un detto anglosassone, tradotto piu’ o meno, recita: se mi freghi una volta ti devi vergognare tu, se mi freghi due volte mi devo vergognare io. Sento che ci abbia rifregato.
Sara’ stato bravo a fare il bravo ragazzo dello spogliatoio con Gasp, ma io guardo il campo, che lui calca in modo che non ritengo buono.
Se partira’ da titolare o dalla panchina poco conta, ogni volta che giochera’ l’umore mi andra’ sotto le scarpe.
Come gia detto in altre circostanze , tre mln sono uno sproposito per un panchinaro, vedrei bene Brandt a zero al suo posto .
Come gia detto in altre circostanze , per Pelle tre mln sono uno sproposito per un panchinaro, vedrei bene Brandt a zero al suo posto .
E’ perfettamente legittimo che venga rinnovato il contratto a Pellegrini se viene rinnovato a Dybala.
L’argentino non ha i numeri di Pellegrini ,eppure nessuno fiata sul suo rinnovo.
Ultima nota che mi sento di fare riguarda lo stipendio che avrebbe percepito il 7 giallorosso :
quest’anno ha preso 3,5 milioni netti e non 6.
C’è chi spara numeri come al Totip.
Io sono totalmente d’accordo col rinnovo di Pellegrini. Anche quest’anno si è accomodato tranquillamente in panchina, ha giocato degnamente ogni volta (o quasi) in cui è stato chiamato in causa e ha una buona capacità di risultare utile anche in spezzoni di gara, a differenza di altri, come accaduto con il Milan. A noi servono riserve così.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.