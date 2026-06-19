FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 19 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:20 – Pisilli: “Se non fossi stato calciatore avrei fatto il giornalista sportivo”

Niccolò Pisilli si è raccontato ai microfoni di Idealista nella rubrica “A casa dei campioni”, ripercorrendo il suo percorso con la maglia della Roma e il forte legame con Casal Palocco, il quartiere in cui è cresciuto. Il centrocampista giallorosso ha ricordato il suo primo giorno a Trigoria a soli nove anni e l’emozione del gol segnato allo Sheriff in Europa League: “Sentire l’Olimpico che urla il tuo nome è qualcosa di indescrivibile”. Guardando al futuro, Pisilli ha ribadito l’entusiasmo per il ritorno in Champions League, definendolo “l’obiettivo per cui lavoriamo ogni giorno”. Curiosa, infine, la risposta alla domanda su una possibile vita lontano dal calcio: “Sono sempre stato incuriosito dal giornalismo sportivo. Sarebbe stata una valida alternativa”. (Idealista)

Ore 9:30 – Pellegrini, compleanno e rinnovo

Nel giorno del suo 30° compleanno, Lorenzo Pellegrini si avvicina sempre di più al rinnovo con la Roma. Secondo il Corriere dello Sport, nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata significativa nella trattativa, con l’intesa economica ormai vicina. Il capitano giallorosso sarebbe pronto ad accettare una riduzione dell’ingaggio di oltre il 50%, passando dagli attuali 6 milioni netti a circa 2,8 milioni più bonus. Restano da definire alcuni dettagli sulla durata del contratto, ma il clima è positivo e la volontà delle parti è quella di proseguire insieme. (Corriere dello Sport)

Ore 8:40 – Celik-Roma, rinnovo a un passo: decisivo anche Gasperini

Dopo mesi di trattative e un futuro che sembrava lontano da Trigoria, Zeki Celik è sempre più vicino al rinnovo con la Roma. Negli ultimi incontri tra il club e l’entourage del terzino turco sarebbero stati compiuti passi avanti decisivi e resta da definire soltanto qualche dettaglio prima della fumata bianca. Fondamentale è stato anche il ruolo di Gasperini, che si è speso personalmente per convincere il giocatore a restare nonostante gli interessamenti di Juventus, Inter e club turchi. Celik dovrebbe firmare un nuovo contratto con un ingaggio superiore a quello attuale, sfruttando anche i benefici fiscali del Decreto Crescita. (Il Tempo)

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