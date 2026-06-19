Fabrizio Romano: “La Roma lavora all’affare Greenwood. Smentite le voci sul Tottenham”

Mason Greenwood resta il grande obiettivo della Roma. Nelle ultime ore dalla Francia erano rimbalzate indiscrezioni che parlavano di un possibile inserimento di alcuni club di Premier League, in particolare Tottenham e Arsenal, nella corsa all’attaccante dell’Olympique Marsiglia. Un’ipotesi che avrebbe inevitabilmente complicato i piani giallorossi.

A fare chiarezza è stato però Fabrizio Romano, che ha ridimensionato almeno in parte le voci provenienti dall’estero. L’esperto di mercato ha infatti escluso un affondo del Tottenham per il giocatore inglese, allontanando uno dei potenziali concorrenti più temibili per la Roma. Secondo Romano, infatti, gli Spurs non sono destinati a diventare protagonisti della corsa a Greenwood, nonostante quanto riportato nelle ultime ore dal quotidiano francese L’Equipe.

Parallelamente, il giornalista ha confermato che la Roma continua a lavorare con convinzione sull’operazione. Il club giallorosso starebbe portando avanti i contatti lontano dai riflettori, proseguendo il lavoro diplomatico iniziato nelle scorse settimane sia con l’entourage del calciatore sia con il Marsiglia. Resta però il principale ostacolo della trattativa: il prezzo. L’Olympique Marsiglia continua infatti a chiedere 50 milioni di euro di parte fissa più bonus, una valutazione che la Roma considera troppo elevata.

Per questo motivo la dirigenza giallorossa sta cercando di costruire una formula diversa che possa soddisfare le esigenze del club francese senza arrivare alle cifre richieste. L’obiettivo resta quello di abbassare il costo complessivo dell’operazione o, in alternativa, di strutturare il pagamento in modo più sostenibile. La trattativa, dunque, prosegue. Nonostante le voci provenienti dalla Premier League e le indiscrezioni rilanciate dalla stampa francese, Greenwood continua a essere una priorità assoluta per la Roma e il dialogo tra le parti resta aperto.

Redazione Giallorossi.net