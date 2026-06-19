CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 19 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Ruggeri torna nei radar di Gasperini

Matteo Ruggeri (23) è uno dei nomi valutati dalla Roma per la fascia sinistra. Gasperini conosce perfettamente il laterale dell’Atalanta e lo considera un profilo adatto al proprio sistema di gioco. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 10:10 – Betis e Villarreal su Dovbyk

Artem Dovbyk (29) ha diversi estimatori in Liga. Betis Siviglia e Villarreal seguono con attenzione l’attaccante ucraino, che non viene considerato il centravanti ideale per il gioco di Gasperini. La Roma non intende però prendere in considerazione offerte inferiori ai 20-25 milioni di euro. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:55 – Napoli e Roma sfidano per Molina

Nahuel Molina (28) è finito nel mirino sia della Roma che del Napoli. L’esterno argentino dell’Atletico Madrid piace molto a Gasperini, ma anche Allegri lo ha indicato come rinforzo ideale per la fascia destra degli azzurri. (Il Messaggero)

Ore 8:15 – Roma sola nella corsa a Greenwood

La Roma, al momento, non registra una concorrenza concreta per Mason Greenwood (24). L’Atletico Madrid aveva effettuato un sondaggio nei mesi scorsi, mentre il Fenerbahce ha rivolto le proprie attenzioni verso altri obiettivi. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Dodo resta un obiettivo per la fascia destra

La Roma continua a seguire Dodô (27) della Fiorentina. Il brasiliano, in scadenza nel 2027, piace molto a Gasperini e resta uno dei profili valutati per rinforzare la corsia destra, nonostante la forte concorrenza del Napoli. (Corsport)

Ore 7:50 – Il Betis accelera per Angeliño

Dopo una prima richiesta di informazioni, il Betis Siviglia ha avviato contatti con la Roma per Angeliño (29). Il club giallorosso non considera il laterale spagnolo incedibile e valuta il cartellino intorno ai 10 milioni di euro. (La Gazzetta dello Sport)

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