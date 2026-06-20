Celik rinnova, Pellegrini e Dybala ancora no: la situazione

Il primo dossier sul tavolo di Tony D’Amico riguarda i rinnovi di contratto. Gasperini è stato chiaro: vuole trattenere Celik, Dybala e Pellegrini, considerati parte dello zoccolo duro della squadra.

La situazione più avanzata è quella di Zeki Celik. L’accordo tra le parti è ormai vicino e il terzino turco dovrebbe firmare un nuovo contratto da circa 2,8 milioni di euro più bonus, con una cifra complessiva che potrebbe arrivare a 3,4 milioni. La fumata bianca è vicinissima e potrebbe essere annunciata a ore. Per il turco intanto il sogno mondiale è già finito: con la sconfitta della sua nazionale contro il Paraguay, la Turchia di Montella è fuori dai giochi.

Più complessa la situazione di Paulo Dybala. La Roma ha proposto un contratto fortemente ridimensionato rispetto all’attuale ingaggio. Sul tavolo ci sono due ipotesi: una base compresa tra 2 e 2,5 milioni con bonus legati alle presenze oppure un sistema di gettoni da 60 mila euro a partita. La Joya ha rilanciato chiedendo una base da 3 milioni oppure un sistema di bonus meno vincolato al minutaggio. Ryan Friedkin continua a seguire personalmente la trattativa e la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare nei prossimi giorni.

Per Lorenzo Pellegrini il dialogo è aperto. L’ormai ex capitano punta a un accordo pluriennale e non vorrebbe scendere sotto i 3 milioni di euro a stagione. Le parti restano fiduciose, ma servirà ancora qualche incontro per smussare gli angoli e trovare l’accordo finale.

Fonti: Il Messaggero, Corsera, La Repubblica, Gasport