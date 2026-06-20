Celik rinnova, Pellegrini e Dybala ancora no: la situazione

Il primo dossier sul tavolo di Tony D’Amico riguarda i rinnovi di contratto. Gasperini è stato chiaro: vuole trattenere Celik, Dybala e Pellegrini, considerati parte dello zoccolo duro della squadra.
La situazione più avanzata è quella di Zeki Celik. L’accordo tra le parti è ormai vicino e il terzino turco dovrebbe firmare un nuovo contratto da circa 2,8 milioni di euro più bonus, con una cifra complessiva che potrebbe arrivare a 3,4 milioni. La fumata bianca è vicinissima e potrebbe essere annunciata a ore. Per il turco intanto il sogno mondiale è già finito: con la sconfitta della sua nazionale contro il Paraguay, la Turchia di Montella è fuori dai giochi.
Più complessa la situazione di Paulo Dybala. La Roma ha proposto un contratto fortemente ridimensionato rispetto all’attuale ingaggio. Sul tavolo ci sono due ipotesi: una base compresa tra 2 e 2,5 milioni con bonus legati alle presenze oppure un sistema di gettoni da 60 mila euro a partita. La Joya ha rilanciato chiedendo una base da 3 milioni oppure un sistema di bonus meno vincolato al minutaggio. Ryan Friedkin continua a seguire personalmente la trattativa e la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare nei prossimi giorni.
Per Lorenzo Pellegrini il dialogo è aperto. L’ormai ex capitano punta a un accordo pluriennale e non vorrebbe scendere sotto i 3 milioni di euro a stagione. Le parti restano fiduciose, ma servirà ancora qualche incontro per smussare gli angoli e trovare l’accordo finale.
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Fonti: Il Messaggero, Corsera, La Repubblica, Gasport
Sia per Dibala che (ancor di più ) Pellegrini e Celik
Offrirei quello che la società ritiene consono.
Nemmeno un centesimo di più.
Soprattutto Pellegrini che già ha avuto molto più di quanto avesse meritato fino ad oggi. Anche Dibala ha avuto molto di più di quanto ha dato. Ma almeno possiamo dire che non dipendeva da lui ma dal suo fisico.
Bene il rinnovo si Celik. 3 mln netti a lui che beneficia del vecchio bonus fiscale al lordo pesano come 2 mln ad un altro. Piace a Gasperini e può giocare sia sulla fascia che da braccetto di difesa.
Per Dybala spero si trovi la quadra. Intorno ai 3 mln di stipendio non peserebbe come ora e sarebbe una risorsa per tecnica, esperienza e visibilità mediatica.
Su Pelle non saprei. Se facessimo uno switch con Brandt a zero a condizioni simili non mi dispiacerebbe.
La settimana rima di Roma Juve, per la stampa asservita ( e tifosa) fu tutta incentrata all’ormai certo , passaggio di Celik alla Juve per la modica cifra di 4 milioni di euro all’anno.
Il giocatore fu riempito di insulti e accuse,la prestazione in campo fu nettamente insufficiente.
celik troppi se ne prende 2 grasso che cola bonus fiscale o meno che sia. o mi prendi un titolare a destra e paghi lui tanto e lasci wesley a sinitra
dybala 2,5 e qualche bonus pure troppo per Paulino che ti fa 10/15 partite
pelle non è da rinnovare proprio o buttiamo altri 2/3 mil a stagione per qualche partite
troppi soldi per giocatori che giocano poco, a parte celik che gioca un po di pu, e incidono ancora di meno
daje Roma daje
Pellegrini ha preso una barca di soldi e ora punta i piedi ..perche oltre a 3 milioni più bonus vuole centralità nel progetto… ma falla finita miracolato
Dybala ad inizio della scorsa stagione era disposto a spalmare in 2 anni ,in pratica questo anno avrebbe giocato ” gratis ” Massara la volpe non lo ha fatto perché ci si voleva liberare di lui già al tempo della ragioniera “greca “. In quanto a Pelle , per anni ha percepito almeno il triplo ,ma anche di più , di quanto meritava , ora dovrebbe andare in sede e firmare un contratto in bianco anche solo per riconoscenza ma evidentemente pensa di essere determinante ma non lo è mai stato.
Pellegrini vía, 3 milioni per stare in panchina ma scherziamo. Davvero questi tra non dovrebbero proprio negoziare, ingrati! Celik 1.5 , Dybala 2 + bonus presenze, Pellegrini 1.8.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.