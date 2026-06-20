Koné prende tempo: l’Atletico pronto a offrire 45 milioni, la Roma aspetta una risposta

Tra Mondiale e mercato, il futuro di Manu Koné resta uno dei temi più caldi in casa Roma. Il centrocampista francese continua a rimandare ogni decisione al termine della competizione iridata, ma a Trigoria il calendario corre veloce e il 30 giugno si avvicina. Una data fondamentale per i conti del club giallorosso, chiamato a completare le plusvalenze necessarie per chiudere il settlement agreement con la UEFA.
In questo momento Koné rappresenta il nome più concreto tra i possibili sacrifici eccellenti. Non perché la Roma voglia necessariamente privarsene, ma perché è uno dei pochi giocatori della rosa per cui esiste un interesse economicamente importante. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, l’Atletico Madrid resta il club che si è mosso con maggiore decisione e sarebbe pronto a investire circa 45 milioni di euro, con eventuali bonus che potrebbero avvicinare l’operazione a quota 50 milioni.
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Per la Roma si tratterebbe di una plusvalenza pesantissima. Arrivato dal Borussia Mönchengladbach, Koné pesa infatti a bilancio per circa 11,8 milioni di euro: una cessione alle cifre ipotizzate garantirebbe oltre 30 milioni di plusvalenza, un contributo determinante per sistemare i conti entro la scadenza fissata dalla UEFA. Il problema è che il giocatore continua a prendere tempo. Koné è a conoscenza dell’interesse dell’Atletico da diverse settimane, ma spera ancora che possano concretizzarsi altre opportunità. A inizio giugno, infatti, sia Arsenal che Chelsea avevano effettuato dei sondaggi con il suo entourage, senza però trasformare l’interesse in una vera trattativa. I Blues non hanno più affondato il colpo, mentre i Gunners sembrano aver rivolto le proprie attenzioni verso altri profili.
La sensazione è che il centrocampista stia aspettando di capire se nei prossimi giorni possano aprirsi nuove porte, magari in Premier League o in Francia, dove il Paris Saint-Germain resta da tempo una destinazione particolarmente gradita al giocatore. La Roma, però, non può permettersi di attendere all’infinito. Il club deve programmare il mercato e ha bisogno di certezze per sbloccare le operazioni in entrata. Per questo motivo le prossime settimane saranno decisive. La partita è aperta. La Roma aspetta, l’Atletico osserva e il francese continua a prendere tempo. Ma il conto alla rovescia verso il 30 giugno è già iniziato.
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Fonti: Il Messaggero, Corriere della Sera
io a malincuore venderei più ndika che kone, il centrocampo della Roma fa acqua da tutte le parti. andrebbero fatti poi investimenti pesanti in quella zona del campo
vero.
ma togli ndicka dietro e siamo punto a capo.
col Verona Bowie sembrava Lewandoski…. ci ha salvato Svilar perchè se vai sull1-0 addio champions.
❤️🧡💛
il centrocampo arrivato terzo in campionato…
ma i friedkin non erano quelli che i campioni non li vendono?mah…..
perchè è stato venduto?
Avevano anche detto che il fpf finiva lo scorso gennaio, a chiacchiere sono bravi, sono ammerricani….
non mi sembra un comunicato della Roma infatti…….svegliaaaa
Ok allora per le squadre di premier (visto che pagano un botto anche le pippe) credo che la cifra da cui partire siano 60 mln… meglio se in sterline… 😉
con 45 milioni ci prendi Thuram escluso dalla nazionale….. é inutile che i giornali insistono per kone non sono sufficenti
ma perche’ parlate per partito preso , ma pensate che il buon Baldanzi venduto a 10 milioni , per meglio dire in prestito con obbligo , va a bilancio nel prossimo anno..e quindi come mai tutta sta fretta de vende Kone’ entro il 30 giugno , ma una domanda fattevela ogni tanto
konè vuole la premier o il psg
tra l’altro ha preso in giro giorni fa dicendo penso solo al mondiale, alla Roma ci penso a fine mondiali ma manda in giro gli agenti a proporre offerte al ribasso alla roma
non capisco perché i suoi agenti si presentano con offerte basse e ora fa storie per 45 perché la destinazione non è gradita…certo ti dobbiamo vendere a 30 al psg
comportamento pessimo, vendiamolo tanto alla Roma si è capito non vuole stare e andiamo a prenderci Bouaddi
Forza Roma
La Roma sta per prendere tra 15 e 20 milioni dai diritti televisivi di un accordo da poco ridiscusso dalla Lega e tra i 10 e 15 milioni dall’assicurazione per Bove. Ha già messo in cassa i soldi di Sangarè e Saud (8 milioni di cui circa sei di plusvalenza) e i 2,8 milioni di Shomurodov. Se ha posticipato la cessione di Baldanzi, che avrebbe portato più di 4 milioni di plusvalenze, è perché pensa di raggiungere il necessario con quelle di Romano e Cherubini. Punto.
Non entro nel merito delle cifre, dico solo che per quanto forte Konè è più sostituibile di altri.
Ad esempio potrebbe essere sostituito da Kessie a parametro zero.
L’ivoriano a 29 anni è ancora al top.
Garantirebbe un pò meno di quantità ed onnipresenza in fase di non possesso, ma più qualità ed efficacia sotto porta.
Il feeling con Gasp è già testato.
Viste le cifre guadagnate in Arabia forse può bastargli uno stipendio alla nostra portata, pur di giocare la CL da protagonista.
Kassie so 3 anni che non è più un giocatore di calcio Kone’ è il meno sostituibile sarebbe molto grave la sua cessione è inutile che dite di no
Ma con chi parlano se da Trigoria non trapela nulla e nessuno parla?
A 45 milioni è regalato poi la stessa cifra la devi investire per prendere un sostituto che sia dello stesso livello per non indebolirti il gioco non vale la candela
quindi poi la Roma gioca co pisilli cristante e il marocchino a centrocampo? pensavo che con la Champions la Roma potesse rinforzare la squadra non indebolirla
la campagna acquisti non si chiude mica con la cessione di Konè
rinnovano quelli scarsi e vendono l’unico decente a centrocampo grandi sti Friedkin
…..prima del filotto….abbiamo penato parecchio senza Kone’ perdendo diverse partite…quindi ci vuole un’ adeguata sostituzione in caso di partenza
Le cessioni di giocatori forti le fanno anche le big europee e non è sempre una diminutio perchè c’è chi perde a zero M’Bappè e poi vince due CL di seguito.
Il punto è sempre CON CHI sostituisci i partenti. All’epoca di Pallotta non fu sempre un errore cedere alcuni big che avevano raggiunto valutazioni alte, erano corteggiati da grandi club e pertanto la Roma iniziava a star loro stretta. Il problema fu averli sostituiti da parte di Monchi con giocatori molto costosi e pure molto più scarsi.
A malincuore ma questo ragazzo ed il suo entourage non hanno mai dimostrato attaccamento. per 50/60 va venduto. il prossimo anno al suo posto senza coppa d’Africa il marocchino esploderà. E per lo stesso motivo va tenuto Ndicka. Cavolo per una volta che non devono.partire 2 mesi te li togli?
Che offerta ridicola
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.