Koné prende tempo: l’Atletico pronto a offrire 45 milioni, la Roma aspetta una risposta

Tra Mondiale e mercato, il futuro di Manu Koné resta uno dei temi più caldi in casa Roma. Il centrocampista francese continua a rimandare ogni decisione al termine della competizione iridata, ma a Trigoria il calendario corre veloce e il 30 giugno si avvicina. Una data fondamentale per i conti del club giallorosso, chiamato a completare le plusvalenze necessarie per chiudere il settlement agreement con la UEFA.

In questo momento Koné rappresenta il nome più concreto tra i possibili sacrifici eccellenti. Non perché la Roma voglia necessariamente privarsene, ma perché è uno dei pochi giocatori della rosa per cui esiste un interesse economicamente importante. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, l’Atletico Madrid resta il club che si è mosso con maggiore decisione e sarebbe pronto a investire circa 45 milioni di euro, con eventuali bonus che potrebbero avvicinare l’operazione a quota 50 milioni.

Per la Roma si tratterebbe di una plusvalenza pesantissima. Arrivato dal Borussia Mönchengladbach, Koné pesa infatti a bilancio per circa 11,8 milioni di euro: una cessione alle cifre ipotizzate garantirebbe oltre 30 milioni di plusvalenza, un contributo determinante per sistemare i conti entro la scadenza fissata dalla UEFA. Il problema è che il giocatore continua a prendere tempo. Koné è a conoscenza dell’interesse dell’Atletico da diverse settimane, ma spera ancora che possano concretizzarsi altre opportunità. A inizio giugno, infatti, sia Arsenal che Chelsea avevano effettuato dei sondaggi con il suo entourage, senza però trasformare l’interesse in una vera trattativa. I Blues non hanno più affondato il colpo, mentre i Gunners sembrano aver rivolto le proprie attenzioni verso altri profili.

La sensazione è che il centrocampista stia aspettando di capire se nei prossimi giorni possano aprirsi nuove porte, magari in Premier League o in Francia, dove il Paris Saint-Germain resta da tempo una destinazione particolarmente gradita al giocatore. La Roma, però, non può permettersi di attendere all’infinito. Il club deve programmare il mercato e ha bisogno di certezze per sbloccare le operazioni in entrata. Per questo motivo le prossime settimane saranno decisive. La partita è aperta. La Roma aspetta, l’Atletico osserva e il francese continua a prendere tempo. Ma il conto alla rovescia verso il 30 giugno è già iniziato.

Fonti: Il Messaggero, Corriere della Sera