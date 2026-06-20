Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Trabzonspor su Dovbyk, chiesta una relazione sulle sue condizioni fisiche

Artem Dovbyk torna al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riportato dal portale turco Fotomaç, il Trabzonspor avrebbe inserito il centravanti della Roma nella lista dei possibili rinforzi per l’attacco in vista della prossima stagione.

Il club di Trebisonda è alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo dopo la probabile partenza di Augusto e starebbe valutando con attenzione il profilo dell’attaccante ucraino. Prima di affondare il colpo, però, la società turca vuole vederci chiaro sulle condizioni fisiche del giocatore. Secondo la ricostruzione del quotidiano turco, il Trabzonspor avrebbe infatti richiesto una relazione medica dettagliata riguardante Dovbyk prima di decidere se presentare o meno un’offerta ufficiale alla Roma. A preoccupare la dirigenza sono soprattutto i problemi fisici accusati dall’attaccante nell’ultima stagione.

Il primo stop risale infatti tra novembre e dicembre 2025, quando Dovbyk rimase fuori per 49 giorni a causa di una distrazione muscolare alla coscia. Più pesante il secondo infortunio, una lesione al bicipite femorale che lo ha costretto a uno stop di 129 giorni, da gennaio fino alla metà di maggio 2026. Numeri che spingono il Trabzonspor alla prudenza. Il club turco non vorrebbe infatti esporsi economicamente senza avere prima un quadro completo delle condizioni del calciatore e delle eventuali garanzie sul suo recupero fisico.

Dovbyk, dal canto suo, è legato alla Roma da un contratto fino al 2029 e il suo futuro resta ancora tutto da definire. Nelle prossime settimane sarà il mercato a chiarire se l’interesse proveniente dalla Turchia potrà trasformarsi in una vera trattativa.

Fonte: Fotomaç