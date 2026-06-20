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Mondiale, una super Olanda travolge la Svezia 5 a 1. Malen resta a secco, Koeman lo toglie all’intervallo

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L’Olanda continua la sua corsa al Mondiale e lo fa con una vittoria netta contro la Svezia. Gli Orange si sono imposti con un convincente 5-1, conquistando tre punti importanti al termine di una gara dominata soprattutto sul piano offensivo: tante le occasioni anche per gli scandinavi, meno lucidi però negli ultimi metri.

La sfida interessava da vicino anche la Roma, visto che Donyell Malen è partito titolare nell’undici scelto dal commissario tecnico Ronald Koeman. A sorpresa, però, il ruolo di centravanti è stato affidato a Brian Brobbey, con l’attaccante giallorosso spostato sulla corsia destra del tridente offensivo. Una scelta che inizialmente aveva suscitato qualche interrogativo ma che si è rivelata vincente. Proprio Brobbey è stato infatti il grande protagonista del match, firmando le prime due reti che hanno indirizzato la partita e permesso agli olandesi di prendere il largo già nella prima parte della gara.

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Malen ha disputato una prova ordinata e positiva, partecipando al lavoro offensivo della squadra e contribuendo alla manovra degli Orange. Nella ripresa, però, Koeman ha deciso di sorprendere ancora, lasciando l’attaccante della Roma negli spogliatoi all’intervallo e inserendo al suo posto Crysencio Summerville. L’esterno del West Ham, accostato più volte alla Roma nelle ultime settimane, ha risposto presente: prima è stato protagonista dell’azione che ha portato al gol del 3-0 firmato da Gakpo, poi ha realizzato la rete del 5 a 1 con un destro angolatissimo dopo un suo spunto in velocità, confermando le qualità che hanno attirato l’attenzione di diversi club europei. Nel mezzo la doppietta di Gakpo e la rete della bandiera della Svezia realizzata da Anthony Elanga, subentrato nella ripresa.

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Giallorossi.net – G. Pinoli

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4 Commenti

  4. l’importante è che non si infortuni.
    se faceva 7-8 gol al mondiale ti arrivava il top team di turno con 80 mln e poi dovevi venderlo.
    meglio così

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