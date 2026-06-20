CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 20 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Moreira resta nel mirino della Roma
La Roma segue Diego Moreira (21), esterno dello Strasburgo con doppio passaporto belga e portoghese. Il club francese valuta il giocatore circa 40 milioni di euro, ma i giallorossi potrebbero provare a imbastire un’operazione con prestito oneroso e obbligo di riscatto. (La Gazzetta dello Sport)
Ore 9:10 – Ndicka può diventare il sostituto di Bastoni
Evan Ndicka (26) continua a essere monitorato dall’Inter. Il difensore ivoriano potrebbe diventare un obiettivo concreto dei nerazzurri nel caso in cui Alessandro Bastoni venga ceduto nelle prossime settimane. (Il Messaggero)
Ore 8:30 – Atletico Madrid pronto a offrire 45 milioni per Koné
Manu Koné (25) resta uno dei principali candidati alla cessione. Secondo Il Messaggero, l’Atletico Madrid è pronto a mettere sul piatto 45 milioni di euro più bonus per il centrocampista francese, che però continua a prendere tempo in attesa di valutare tutte le opzioni sul proprio futuro. (Il Messaggero)
Ore 8:10 – Greenwood, D’Amico va all’assalto: vuole chiudere entro il 30 giugno, ecco perchè – LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO
Ore 7:30 – Torino, Palermo e Bologna su Romano
Alessandro Romano (20) è uno dei giovani destinati a lasciare Trigoria. Torino, Palermo e Bologna seguono con interesse il centrocampista svizzero, valutato dalla Roma tra i 7 e gli 8 milioni di euro. (La Stampa)
IN AGGIORNAMENTO…
ogni giorno notizie contrastanti !!!! qualche giorno fa si era assottigliato il debito,oggi vendiamo Kone e NDIKA per sistemare i conti. Facciano chiarezza e spero che i due giocatori rimangono a ROMA . SEMPRE E SOLO FORZA ROMA 💛❤️
e certo l’Inter venderà bastoni a 80 milioni e poi noi gli daremo ndicka per due soldi.
certi giornali non si possono proprio legge.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.