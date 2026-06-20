CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 20 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Moreira resta nel mirino della Roma

La Roma segue Diego Moreira (21), esterno dello Strasburgo con doppio passaporto belga e portoghese. Il club francese valuta il giocatore circa 40 milioni di euro, ma i giallorossi potrebbero provare a imbastire un’operazione con prestito oneroso e obbligo di riscatto. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:10 – Ndicka può diventare il sostituto di Bastoni

Evan Ndicka (26) continua a essere monitorato dall’Inter. Il difensore ivoriano potrebbe diventare un obiettivo concreto dei nerazzurri nel caso in cui Alessandro Bastoni venga ceduto nelle prossime settimane. (Il Messaggero)

Ore 8:30 – Atletico Madrid pronto a offrire 45 milioni per Koné

Manu Koné (25) resta uno dei principali candidati alla cessione. Secondo Il Messaggero, l’Atletico Madrid è pronto a mettere sul piatto 45 milioni di euro più bonus per il centrocampista francese, che però continua a prendere tempo in attesa di valutare tutte le opzioni sul proprio futuro. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Torino, Palermo e Bologna su Romano

Alessandro Romano (20) è uno dei giovani destinati a lasciare Trigoria. Torino, Palermo e Bologna seguono con interesse il centrocampista svizzero, valutato dalla Roma tra i 7 e gli 8 milioni di euro. (La Stampa)

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