FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 20 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Wesley e Pisilli ripartono da Trigoria: la Roma li blinda

Niente Mondiale per Wesley e Niccolò Pisilli, ma entrambi sono già proiettati verso la prossima stagione con la Roma. Il brasiliano sta proseguendo il recupero dall’infortunio all’inguine che gli ha negato la convocazione con il Brasile e, dopo i controlli svolti a Trigoria, non sono emerse complicazioni. La società, inoltre, avrebbe già respinto alcuni interessamenti provenienti dalla Premier League. Anche Pisilli resta al centro del progetto giallorosso nonostante il corteggiamento del Tottenham: per il centrocampista classe 2004 la prossima annata potrebbe essere quella della definitiva consacrazione sotto la guida di Gasperini. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 7:40 – El Aynaoui trascina il Marocco: altra prova da leader contro la Scozia

Dopo l’ottimo debutto contro il Brasile, Neil El Aynaoui si è confermato protagonista anche nella vittoria per 1-0 del Marocco sulla Scozia. Il centrocampista della Roma è partito titolare e ha disputato tutti i 90 minuti, contribuendo al successo deciso dalla rete lampo di Saibari dopo appena due minuti di gioco. Un’altra prestazione convincente per il numero 8 giallorosso, sempre più centrale negli equilibri della nazionale marocchina in questo Mondiale.

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