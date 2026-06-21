FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 21 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Stadio, verso due sub-commissari: in campo Gualtieri e Rocca

Potrebbero essere due i sub-commissari chiamati ad affiancare Massimo Sessa nel percorso che dovrà portare alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri consente infatti di nominare, oltre al sindaco della città interessata, anche il presidente della Regione come sub-commissario. Uno scenario che apre alla possibile collaborazione tra Roberto Gualtieri e Francesco Rocca, considerando che sia il Comune sia la Regione saranno coinvolti nel Provvedimento Autorizzatorio Unico già avviato per l’impianto giallorosso. La scelta avrebbe anche una valenza politica, bilanciando ruoli e responsabilità in un progetto considerato strategico in vista di Euro 2032. (Il Tempo)

Ore 9:00 – Roma, il 26 luglio l’amichevole contro il Cannes

La Roma ha ormai delineato il calendario della preparazione estiva in vista della stagione 2026/27. Il raduno a Trigoria è fissato per il 13 luglio, mentre il 26 luglio i giallorossi affronteranno il Cannes, club di proprietà della famiglia Friedkin. Prima della partenza per il Galles, prevista il 31 luglio, sono in programma anche alcuni test contro avversari da definire tra Trastevere, Boreale e Primavera. Nel ritiro gallese la squadra di Gasperini disputerà tre amichevoli: il 1° agosto contro il Cardiff, il 4 agosto contro il Newport County e l’8 agosto contro il Brighton. La preparazione si concluderà il 15 agosto con la prestigiosa sfida contro il Borussia Dortmund. (Il Messaggero)

Ore 8:20 – Stadio, la Roma vede il traguardo: lavori ad aprile 2027

Il nuovo stadio della Roma compie un altro passo avanti. Dopo l’ordinanza del commissario straordinario Massimo Sessa, l’iter autorizzativo ha subito una forte accelerazione e il parere definitivo della Conferenza dei Servizi è atteso entro il 13 settembre. L’obiettivo resta quello di avviare i lavori nell’aprile del 2027, anno del Centenario giallorosso. Tra gli elementi più suggestivi del progetto da 1,3 miliardi di euro spicca la nuova Curva Sud da 23 mila posti, destinata a diventare uno dei settori più capienti al mondo, con 22 accessi dedicati ai rioni storici della Capitale. Nelle immagini del progetto trovano spazio anche lo stemma della Roma sulla facciata e riferimenti ai simboli del club, a conferma della volontà di creare un impianto fortemente identitario e legato alla storia giallorossa. (La Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…