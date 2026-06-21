CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 21 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Keinan Davis idea per il ruolo di vice Malen

La Roma valuta Keinan Davis (28) come possibile rinforzo per l’attacco. L’attaccante dell’Udinese è uno dei profili monitorati per il ruolo di vice Malen in vista della prossima stagione. Molto dipenderà però anche dal futuro di Artem Dovbyk, che resta tra i giocatori in uscita dal club giallorosso. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – Dortmund e Aston Villa non mollano Soulé

Matias Soulé (23) continua ad attirare interesse sul mercato internazionale. Il Borussia Dortmund resta il club più attivo sul fantasista argentino, pur non essendo al momento disposto a soddisfare la richiesta della Roma di oltre 40 milioni di euro. Sul giocatore c’è anche l’Aston Villa, che segue la situazione da vicino ma con un profilo più defilato rispetto ai tedeschi. (La Repubblica)

Ore 9:40 – Koné aspetta la Premier, Atletico pronto a chiudere

Manu Koné (25) resta il giocatore con più mercato in casa Roma. L’Atletico Madrid è pronto a soddisfare la richiesta di 45 milioni di euro formulata dai giallorossi, ma il centrocampista francese continua a prendere tempo perché preferirebbe un trasferimento in Premier League. Arsenal, Chelsea e Tottenham hanno manifestato interesse, ma finora nessuno dei club inglesi ha presentato un’offerta ufficiale alla Roma. (Corriere della Sera)

Ore 8:00 – Dovbyk, addio complicato prima del 30 giugno

La cessione di Artem Dovbyk (29) prima del 30 giugno appare particolarmente difficile. L’attaccante ucraino pesa ancora per circa 25 milioni di euro a bilancio e la Roma difficilmente prenderà in considerazione offerte inferiori a quella cifra. Anche il Trabzonspor ha effettuato un sondaggio, ma soltanto sulla base di un prestito. Da luglio il valore residuo del giocatore scenderà a circa 18 milioni, rendendo più agevoli eventuali trattative in uscita. (Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…