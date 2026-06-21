Facebook RSS X

CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

0
2

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 21 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Keinan Davis idea per il ruolo di vice Malen

La Roma valuta Keinan Davis (28) come possibile rinforzo per l’attacco. L’attaccante dell’Udinese è uno dei profili monitorati per il ruolo di vice Malen in vista della prossima stagione. Molto dipenderà però anche dal futuro di Artem Dovbyk, che resta tra i giocatori in uscita dal club giallorosso. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – Dortmund e Aston Villa non mollano Soulé

Matias Soulé (23) continua ad attirare interesse sul mercato internazionale. Il Borussia Dortmund resta il club più attivo sul fantasista argentino, pur non essendo al momento disposto a soddisfare la richiesta della Roma di oltre 40 milioni di euro. Sul giocatore c’è anche l’Aston Villa, che segue la situazione da vicino ma con un profilo più defilato rispetto ai tedeschi. (La Repubblica)

Ore 9:40 – Koné aspetta la Premier, Atletico pronto a chiudere

Manu Koné (25) resta il giocatore con più mercato in casa Roma. L’Atletico Madrid è pronto a soddisfare la richiesta di 45 milioni di euro formulata dai giallorossi, ma il centrocampista francese continua a prendere tempo perché preferirebbe un trasferimento in Premier League. Arsenal, Chelsea e Tottenham hanno manifestato interesse, ma finora nessuno dei club inglesi ha presentato un’offerta ufficiale alla Roma. (Corriere della Sera)

Ore 8:45 – Missione Greenwood, Ryan per Gasp: arriva l’extra-budget – LEGGI QUI

Ore 8:00 – Dovbyk, addio complicato prima del 30 giugno

La cessione di Artem Dovbyk (29) prima del 30 giugno appare particolarmente difficile. L’attaccante ucraino pesa ancora per circa 25 milioni di euro a bilancio e la Roma difficilmente prenderà in considerazione offerte inferiori a quella cifra. Anche il Trabzonspor ha effettuato un sondaggio, ma soltanto sulla base di un prestito. Da luglio il valore residuo del giocatore scenderà a circa 18 milioni, rendendo più agevoli eventuali trattative in uscita. (Corriere della Sera)

Ore 7:40 – Ndicka al centro del mercato: Inter all’assalto, per Gasp è incedibile – LEGGI QUI

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings