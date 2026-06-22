Roma, rinnovi al nodo cifre: Dybala rilancia sui bonus, Pellegrini chiede 3 milioni

La nuova Roma passa prima dai rinnovi. Con Tony D’Amico finalmente operativo a Trigoria dopo la deroga concessa dalla Lega Serie A, uno dei dossier più urgenti riguarda la conferma dello zoccolo duro richiesto da Gian Piero Gasperini. Non si tratta soltanto di una questione tecnica. In ballo c’è anche l’equilibrio economico dello spogliatoio. La società sta infatti lavorando per costruire una nuova scala salariale che tenga conto sia delle esigenze legate al settlement agreement con la UEFA sia dell’armonia interna del gruppo.

Il riferimento interno è anche Donyell Malen, considerato uno dei protagonisti del terzo posto e oggi titolare di un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro. È anche per questo che la prima richiesta di Zeki Celik, arrivata a 3,8 milioni, è stata considerata troppo alta dalla Roma. La trattativa è però andata avanti e il turco è ora vicino alla firma su una base intorno ai 2,8 milioni, con bonus che potrebbero portare il totale vicino ai 3,4 milioni. Il Decreto Crescita ha aiutato il club nello sprint decisivo.

Il dossier più delicato resta quello di Paulo Dybala, che fino al 30 giugno è il giocatore più pagato della rosa con 8 milioni più bonus. La Roma ha presentato una proposta molto più bassa: 2 milioni di parte fissa più 60 mila euro a presenza da almeno 45 minuti. Secondo i calcoli emersi, con i numeri dell’ultima stagione l’argentino avrebbe aggiunto circa 840 mila euro di bonus. La Joya non ha accettato quella formula e ha risposto chiedendo una base fissa da 3 milioni, con un gettone più basso, oppure mantenendo i 2 milioni di base ma con i 60 mila euro a presenza senza vincolo di minutaggio. In questo secondo scenario, i bonus sarebbero saliti fino a circa 1,32 milioni. La distanza resta ridotta, ma il dettaglio dei bonus è ancora centrale.

Capitolo Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista parte da una base attuale di 4,5 milioni più benefit, ma ha già dato disponibilità ad abbassare le proprie pretese. Secondo le ricostruzioni, con Massara si era già parlato di un possibile prolungamento attorno ai 2,5 milioni l’anno, mentre altre fonti indicano la volontà del giocatore di non scendere sotto la soglia dei 3 milioni. In questa settimana è previsto un incontro tra l’agente e D’Amico per provare ad avvicinare le parti.

La linea della Roma è chiara: trattenere i giocatori richiesti da Gasperini, ma senza ripetere i vecchi squilibri salariali. I rinnovi si faranno solo dentro un nuovo perimetro economico, più sostenibile e coerente con il percorso avviato dal club nei rapporti con la UEFA.

Fonti: Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Leggo, Il Tempo