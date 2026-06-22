Roma, rinnovi al nodo cifre: Dybala rilancia sui bonus, Pellegrini chiede 3 milioni

La nuova Roma passa prima dai rinnovi. Con Tony D’Amico finalmente operativo a Trigoria dopo la deroga concessa dalla Lega Serie A, uno dei dossier più urgenti riguarda la conferma dello zoccolo duro richiesto da Gian Piero Gasperini. Non si tratta soltanto di una questione tecnica. In ballo c’è anche l’equilibrio economico dello spogliatoio. La società sta infatti lavorando per costruire una nuova scala salariale che tenga conto sia delle esigenze legate al settlement agreement con la UEFA sia dell’armonia interna del gruppo.
Il riferimento interno è anche Donyell Malen, considerato uno dei protagonisti del terzo posto e oggi titolare di un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro. È anche per questo che la prima richiesta di Zeki Celik, arrivata a 3,8 milioni, è stata considerata troppo alta dalla Roma. La trattativa è però andata avanti e il turco è ora vicino alla firma su una base intorno ai 2,8 milioni, con bonus che potrebbero portare il totale vicino ai 3,4 milioni. Il Decreto Crescita ha aiutato il club nello sprint decisivo.
Il dossier più delicato resta quello di Paulo Dybala, che fino al 30 giugno è il giocatore più pagato della rosa con 8 milioni più bonus. La Roma ha presentato una proposta molto più bassa: 2 milioni di parte fissa più 60 mila euro a presenza da almeno 45 minuti. Secondo i calcoli emersi, con i numeri dell’ultima stagione l’argentino avrebbe aggiunto circa 840 mila euro di bonus. La Joya non ha accettato quella formula e ha risposto chiedendo una base fissa da 3 milioni, con un gettone più basso, oppure mantenendo i 2 milioni di base ma con i 60 mila euro a presenza senza vincolo di minutaggio. In questo secondo scenario, i bonus sarebbero saliti fino a circa 1,32 milioni. La distanza resta ridotta, ma il dettaglio dei bonus è ancora centrale.
LEGGI ANCHE – Gasperini: “Dovremo essere bravi a tenere i migliori. Su Dybala si lavora sotto traccia. Mancini resta, l’Inter può fare quello che vuole”
Capitolo Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista parte da una base attuale di 4,5 milioni più benefit, ma ha già dato disponibilità ad abbassare le proprie pretese. Secondo le ricostruzioni, con Massara si era già parlato di un possibile prolungamento attorno ai 2,5 milioni l’anno, mentre altre fonti indicano la volontà del giocatore di non scendere sotto la soglia dei 3 milioni. In questa settimana è previsto un incontro tra l’agente e D’Amico per provare ad avvicinare le parti.
La linea della Roma è chiara: trattenere i giocatori richiesti da Gasperini, ma senza ripetere i vecchi squilibri salariali. I rinnovi si faranno solo dentro un nuovo perimetro economico, più sostenibile e coerente con il percorso avviato dal club nei rapporti con la UEFA.
LEGGI ANCHE – Pellegrini: “La Champions è una liberazione, Malen ha fatto la differenza. Il gol al derby ha cambiato tutto”
Fonti: Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Leggo, Il Tempo
pellegrini sta facendo schifo da 3 anni e chiede 3 milioni di ingaggio ma c’è la stampa che tira la volata a questo rinnovo
Io spero che i Friedkin tramite anche l’esperienza sul campo di D’Amico tengano conto delle richieste tecniche di Gasperini (anche Pellegrini ?) ma contemporaneamente siano coerenti sul ridimensionamento degli ingaggi.
Principalmente i giocatori come Dybala e Pellegrini la smettano di professare grande amore a parole ma lo traducessero nei fatti.
Soprattutto perché non mi sembra ci sia la fila davanti alla porta
A tre milioni ciaone Lorè! E buon tutto con chi te li darà…!
Non ce la faccio: questo problema non mi appassiona. E rappresenta il lato più difficile da capire di Gasp.
Di certo, dalla situazione di miglioramento nell’agibilità sul mercato che si aveva con i fine-contratto (scontata al 31.12.25), si è passati a costi cumulati, ove è da considerare il lordo (cioè circa il doppio delle cifre dell’articolo, eccettuato Celik), che oscillano tra 15 e 18 milioni. Sufficienti ad assorbire gran parte delle plusvalenze fatte finora, ai fini del saldo SA.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.