La Roma si rifà l’attacco: assalto a Greenwood, poi Nusa o Alajbegovic

La rivoluzione offensiva è appena cominciata. Tra cessioni, rientri e nuovi obiettivi, la Roma sta preparando un profondo restyling del reparto avanzato e il nome destinato a monopolizzare le prossime settimane è quello di Mason Greenwood.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, dopo i numerosi contatti avuti con il giocatore e il suo entourage, il club giallorosso è pronto a presentare una proposta al Marsiglia. Il fattore tempo sarà decisivo: dal 1° luglio il club francese potrebbe infatti appellarsi alla clausola da 60 milioni prevista per l’attaccante inglese. Per questo motivo la dirigenza sta valutando se accelerare immediatamente oppure attendere i primi giorni del nuovo mese, quando l’OM potrebbe trovarsi nella necessità di incassare. Anche Leggo conferma la volontà dei Friedkin di alzare l’offerta, mettendo sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro più bonus, con pagamento dilazionato in più tranche. Parallelamente restano aperti diversi dossier per completare il nuovo reparto offensivo richiesto da Gasperini.

Tra i profili maggiormente apprezzati figurano Kerim Alajbegovic e Antonio Nusa, mentre continuano a essere monitorate anche le situazioni di Tel e Tzolis. Sulla trequarti resta sotto osservazione Vlasic. In attacco, invece, il grande sogno viene indicato dal Corriere dello Sport in Gianluca Scamacca, nome che continua a occupare uno spazio importante nelle valutazioni del club.

Il mercato in entrata sarà però inevitabilmente legato a quello in uscita. La Roma non eserciterà i riscatti di Ferguson e Zaragoza, mentre resta ancora da definire la posizione di Venturino. El Shaarawy ha salutato alla scadenza del contratto, Baldanzi è stato acquistato dal Genoa e Robinio Vaz potrebbe lasciare la Capitale in prestito. Attenzione anche alla situazione di Dovbyk. L’attaccante ha compiuto ieri 29 anni e si prepara a raggiungere Trigoria il 13 luglio per l’inizio del ritiro, ma il suo futuro resta tutto da definire. Il club sta lavorando a una possibile soluzione in prestito con obbligo e dalla Spagna sono già arrivati i primi segnali d’interesse. Il Betis ha effettuato un sondaggio esplorativo, mentre il Villarreal potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane. Il tema è aperto: capire se rappresenti ancora una risorsa tecnica su cui costruire il futuro oppure un profilo sacrificabile all’interno della nuova progettualità offensiva.

A incidere sulle strategie sarà anche il destino di Soulé. Un’eventuale cessione dell’argentino consentirebbe infatti alla Roma di ottenere una plusvalenza significativa e liberare ulteriori risorse per finanziare gli acquisti programmati. Per questo il mercato degli attaccanti resta strettamente collegato alle operazioni in uscita che dovranno essere definite entro la fine del mese.

Fonti: Il Tempo, Leggo, Corriere dello Sport