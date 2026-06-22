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Moreira è il primo nome di Gasp per la sinistra. Molina e Dodò in stand-by

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Le fasce laterali rappresentano uno dei reparti destinati a cambiare maggiormente durante l’estate. Tra possibili partenze e nuovi innesti, la Roma sta già tracciando la rotta per consegnare a Gasperini esterni funzionali al suo sistema di gioco.

Secondo quanto riferito da Leggo, il primo nome sulla lista della dirigenza resta quello di Diego Moreira. Il laterale belga dello Strasburgo, 21 anni, viene considerato la priorità assoluta per rinforzare le corsie, ma la concorrenza interna è già definita: subito dietro si collocano infatti Molina e Dodò, alternative concrete che continuano a essere monitorate con attenzione.

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Prima di affondare sui nuovi acquisti, però, il club dovrà risolvere alcune situazioni interne. Angelino e Salah-Eddine hanno espresso la volontà di restare e giocarsi le proprie possibilità nel nuovo corso tecnico, ma la sensazione è che almeno uno dei due possa lasciare la Capitale durante questa sessione di mercato.

Proprio Salah-Eddine resta uno dei nomi più caldi sul fronte delle uscite. Come riportato da Il Messaggero, il PSV ha riaperto i contatti con la Roma per acquistare il terzino a titolo definitivo. Gli olandesi hanno già presentato una prima proposta da 7,5 milioni di euro, ma l’offerta è stata respinta dal club giallorosso che valuta il giocatore diversamente e non intende privarsene a quelle condizioni.

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Fonti: Leggo, Il Messaggero

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