Dan chiama Uefa: il settlement agreement può slittare

Le plusvalenze restano la priorità assoluta della Roma da qui al 30 giugno, ma sul tavolo dei Friedkin sarebbe tornata anche un’ipotesi che nelle scorse settimane sembrava definitivamente tramontata. È quanto rivela il Corriere dello Sport, che oggi apre con il titolo “Dan chiama UEFA”, riferendosi a un contatto tra Dan Friedkin e il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin.

Secondo il quotidiano, il proprietario della Roma starebbe monitorando personalmente l’evoluzione della situazione legata al settlement agreement che il club giallorosso ha sottoscritto con l’UEFA nel 2022. L’obiettivo della società resta quello dichiarato negli ultimi mesi: chiudere definitivamente il percorso di risanamento entro la scadenza prevista e liberarsi una volta per tutte dei vincoli che hanno limitato il mercato romanista nelle ultime stagioni.

Per riuscirci, però, serviranno operazioni in uscita entro il 30 giugno. Le cessioni rappresentano infatti il nodo centrale di queste ultime giornate di mercato e la dirigenza continua a lavorare per generare le plusvalenze necessarie attraverso le partenze dei giocatori finiti sul mercato. Tuttavia, il Corriere dello Sport sottolinea come esista anche uno scenario alternativo. Qualora la Roma non riuscisse a raggiungere gli obiettivi fissati entro la fine del mese, Dan Friedkin potrebbe valutare la possibilità di chiedere una deroga all’UEFA per estendere il settlement agreement fino al 2027.

Una soluzione che consentirebbe al club di evitare cessioni affrettate o particolarmente dolorose e di distribuire gli obblighi finanziari su un arco temporale più ampio. Si tratta di un’ipotesi che nei mesi scorsi era stata più volte ridimensionata e smentita, proprio perché la volontà della proprietà era quella di archiviare definitivamente il dossier UEFA già in questa stagione. Ad oggi, però, la priorità non cambia: la Roma continua a lavorare per rispettare le scadenze previste e chiudere il settlement agreement entro il 30 giugno. Solo nel caso in cui il mercato non dovesse offrire le opportunità necessarie, la strada di una proroga potrebbe tornare concretamente d’attualità.

Fonte: Corriere dello Sport