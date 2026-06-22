El Aynaoui convince, Koné riflette: il centrocampo della Roma può cambiare

Destini che si intrecciano, prestazioni che fanno discutere e un mercato che potrebbe modificare profondamente gli equilibri del reparto. In casa Roma il centrocampo resta uno dei temi più caldi di questa fase estiva, con El Aynaoui e Koné protagonisti di percorsi molto diversi.

Come sottolinea Il Messaggero, il Mondiale sta offrendo indicazioni importanti alla dirigenza giallorossa. Se Koné è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti della sfida contro il Senegal, El Aynaoui si sta ritagliando un ruolo da assoluto protagonista con il Marocco. Dopo il pareggio contro il Brasile e la vittoria contro la Scozia, il centrocampista è stato indicato tra i migliori in campo, confermando le qualità già intraviste a tratti durante la sua prima stagione in Italia.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Dall’altra parte del mondo, Gasperini osserva e valuta, immaginando la struttura della futura Roma. Nelle ultime settimane El Aynaoui ha dato continuità al proprio rendimento, mentre Koné ha vissuto una fase differente, condizionata da alcuni problemi fisici e dall’attenzione rivolta agli impegni con la nazionale.

Proprio il futuro del francese continua a rappresentare uno dei temi centrali del mercato giallorosso. La necessità di realizzare plusvalenze entro il 30 giugno mantiene aperta la possibilità di una sua cessione e Arsenal e Chelsea restano tra i club maggiormente interessati. Al momento non sono arrivate offerte ufficiali, ma la situazione resta in continua evoluzione. In caso di partenza di Koné, il club dovrebbe intervenire nuovamente sul mercato per inserire un nuovo centrocampista. L’identikit è chiaro: un giocatore capace di accompagnare maggiormente l’azione, portare palla e garantire anche un contributo realizzativo superiore.

Le valutazioni sono già iniziate. Leggo riferisce di un tentativo effettuato con il Lille per Bouaddi, ma la concorrenza viene considerata troppo elevata. Tra i profili seguiti figura anche Lamine Camara, 22 anni, centrocampista senegalese del Monaco, mentre vengono smentite le indiscrezioni relative a Freuler. La sensazione è che il centrocampo possa diventare uno dei reparti maggiormente interessati dai cambiamenti nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalle uscite e dalle esigenze di bilancio, ma le indicazioni raccolte finora sembrano aver rafforzato la posizione di El Aynaoui all’interno del progetto tecnico che sta prendendo forma.

Fonti: Il Messaggero, Leggo