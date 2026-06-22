FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 22 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Pellegrini è a Trigoria: oggi incontro con D’Amico per il rinnovo

Giornata di lavoro a Trigoria anche sul fronte rinnovi. Lorenzo Pellegrini è arrivato al centro sportivo nelle prime ore della mattinata per un incontro con il direttore sportivo Tony D’Amico, da oggi operativo a tutti gli effetti nella gestione del mercato giallorosso. Sul tavolo c’è il prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno.

Ore 9:10 – Venturino compie 20 anni, gli auguri della Roma

Lorenzo Venturino compie oggi 20 anni. La Roma ha fatto gli auguri al calciatore con un un breve messaggio apparso sui social.

Ore 8:00 – Vertice a Trigoria: sul tavolo rinnovi e cessioni

Giornata importante a Trigoria per programmare le prossime mosse della Roma. Il direttore sportivo Tony D’Amico sarà protagonista di un vertice operativo nel quale verranno affrontati soprattutto due temi: i rinnovi di contratto e le possibili cessioni entro il 30 giugno. (Corriere della Sera)

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