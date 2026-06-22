ULTIMA ORA – Gasperini e D’Amico presenti a Trigoria: si accelera su rinnovi e cessioni

Giornata cruciale a Trigoria, dove in queste ore è in corso un importante vertice destinato a indirizzare le prossime mosse della Roma sul mercato. Dopo il suo insediamento operativo nel centro sportivo giallorosso, il direttore sportivo Tony D’Amico è al lavoro per affrontare i temi più urgenti dell’estate e nelle prossime ore incontrerà Gian Piero Gasperini per un summit che si preannuncia particolarmente significativo.

L’allenatore giallorosso si trova infatti a Trigoria e il confronto con il nuovo responsabile dell’area sportiva servirà a fare il punto sulle priorità immediate del club. Sul tavolo ci sono soprattutto due questioni: i rinnovi di contratto e le operazioni in uscita necessarie da completare entro il 30 giugno. La Roma è infatti chiamata a definire diverse situazioni contrattuali ancora aperte, mentre parallelamente deve accelerare sul fronte delle cessioni per rispettare le scadenze fissate nei prossimi giorni. Il summit odierno rappresenta quindi un passaggio importante per allineare strategie tecniche e societarie in vista di una settimana decisiva.

A rendere ancora più interessante la giornata al centro sportivo c’è anche la presenza di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista è arrivato a Trigoria mentre resta aperto il tema del suo futuro contrattuale. Al momento non sono previsti annunci, ma la sua presenza nello stesso giorno del vertice tra D’Amico e Gasperini alimenta inevitabilmente le ipotesi su un possibile confronto dedicato proprio al rinnovo.

Redazione Giallorossi.net