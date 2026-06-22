CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 22 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Camara se parte Konè

Lamine Camara (22), centrocampista senegalese del Monaco, è uno dei profili seguiti dalla Roma in caso di partenza di Manu Konè, sempre al centro delle voci di mercato in vista delle plusvalenze da effettuare entro il 30 giugno. Smentito l’interesse per Freuler (34). (Leggo)

Ore 10:00 – Il PSV torna alla carica per Salah-Eddine

Il PSV ha riaperto i contatti con la Roma per Anass Salah-Eddine (24). Il club olandese ha presentato una prima offerta da 7,5 milioni di euro per il terzino, proposta però respinta dai giallorossi. (Il Messaggero)

Ore 9:50 – Nusa e Alajbegovic tra i nomi seguiti

La Roma continua a monitorare diversi profili offensivi per il futuro. Tra quelli più apprezzati da Gasperini figurano Antonio Nusa (21) e Kerim Alajbegovic (19), entrambi presenti nella lista degli osservati speciali del club giallorosso. (Corriere dello Sport)

Ore 9:05 – Scamacca resta il sogno per l’attacco

Gianluca Scamacca (27) continua a essere uno dei nomi più graditi a Gasperini per rinforzare l’attacco della Roma. L’operazione resta complicata, ma il centravanti dell’Atalanta è considerato un obiettivo molto apprezzato dal tecnico giallorosso. (Corriere dello Sport)

Ore 8:30 – Soulé piace in Premier League

Matias Soulé (23) continua ad attirare interesse all’estero. Oltre al Borussia Dortmund, l’argentino è seguito in Premier League da Aston Villa e Bournemouth, con la Roma che lavora per trovare una soluzione utile a generare una plusvalenza entro il 30 giugno. (Il Messaggero)

Ore 8:15 – Moreira resta in pole per la fascia

Diego Moreira (21) continua a essere il primo obiettivo della Roma per rinforzare le corsie esterne. L’esterno dello Strasburgo resta davanti a profili come Nahuel Molina (28) e Dodô (27) nelle preferenze del club giallorosso. (Leggo)

Ore 7:20 – Koné resta il principale sacrificio per la UEFA

Manu Koné (25) continua a essere il candidato numero uno per una cessione in grado di garantire alla Roma una plusvalenza importante entro il 30 giugno. Arsenal e Chelsea monitorano il centrocampista francese, che ha già rifiutato l’Atletico Madrid e continua a preferire la Premier League. (Il Messaggero)

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