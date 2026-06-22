“ON AIR!” – Orsi: “Arsenal e Chelsea su Konè? Ma chi ci crede”, Pruzzo: “Non avrei remore a cederlo”, Piacentini: “Nessuna chiamata della Roma a Pellegrini”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Pellegrini è a Trigoria, e a occhio e croce direi che si sta discutendo del rinnovo di contratto. La Roma e nessun altro ha chiamato Pellegrini: se al 22 di giugno nessuno mi ha chiamato da Trigoria, forse significa che non mi vogliono rinnovare il contratto, e allora vado dal primo miglior offerente. Che per ora non c’è. Io credo che Pellegrini e Dybala rinnoveranno con la Roma, ma mi piace che il club non di stia piegando davanti a questi giochini. Ancora scrivono che il Boca ha contattato Dybala, ma non ha la possibilità economica per soddisfare le sue richieste, a meno che non faccia una scelta di vita. E non mi pare che stia facendo questo con la Roma, perchè sta trattando su stipendio e bonus, non mi sembra uno in odore di scelte di vita. Io non vorrei più sentire parlare di scelte d’amore, di tagli d’amore…sono solo dei professionisti, vale per tutti, da Dybala a Mancini…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il più scaltro di tutti è Cristante. Sa che è odiato da tutta la città, e allora sta zitto, lavora e non fa mai una polemica. Non fa un’intervista, non parla mai di rinnovi…lui sta là, tranquillo e sereno. Fidatevi, che poi se gli capita qualcosa di migliorativo lui prende e se ne va…”



Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini e D’Amico sono arrivati questa mattina insieme a Roma, e ora sono a Trigoria. Gasperini è un grande professionista, queste cose lo faceva anche a Genova o a Bergamo. Rinnovi? Per chi non lo sa ancora, Friedkin tre mesi fa, dopo la sconfitta contro l’Inter, aveva detto che dovevano andare via tutti. Dopo di che tutti rimangono per volontà di Gasperini, e se la volete accollare a qualcuno, accollatela a Gasperini… Chi diceva che D’Amico stava lavorando lo stesso prima della deroga, avete capito che era tutta una ca**ata? Un conto è fare la telefonata, un conto è stare lì, a parlare a quattr’occhi, a mettere tutto nero su bianco…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasperini sta mettendo da parte le sue ferie perchè sta tantissimo sulla costruzione della Roma. Lui e D’Amico si sono presi Trigoria, perchè non c’è la proprietà, non c’è nessun altro… Gasp vuole stare accanto a D’Amico in queste operazioni di mercato…a sapere che Gasperini e D’Amico sono a Trigoria mi fa stare più tranquilla. Speriamo non sia troppo tardi per le cessioni, che sono complicatissime…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ndicka non è sul mercato, verosimilmente partirà uno tra Soulè e Konè. La Roma una cessione la farà: per Soulè offerte non ne sono arrivate, il silenzio su Konè invece mi fa pensare che possa arrivare una proposta gli ultimissimi giorni del mese, e a quel punto la Roma dovrà decidere cosa fare. Greenwood è una situazione che resta aperta, vedremo se si vorrà chiudere entro il 30 giugno o se si rinvierà a luglio. Il rapporto tra le due società è ottimo, e se la Roma non ha formalizzato l’offerta dopo tutto quello che è stato fatto lato giocatore dalla fine del campionato a oggi è perchè si è studiata una strategia che verrà messa sul tavolo in questi giorni…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Se dovesse arrivare Alajbegovic alla Roma bisognerebbe riconoscere una percentuale al Corriere dello Sport, perchè tutti i giorni parla di Alajbegovic alla Roma, non è possibile…A me non pare che la Roma lo prenda…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Io non escludo che la Roma possa prolungare il discorso del settlement agreement di altri 12 mesi per non dover vendere i giocatori migliori entro il 30 giugno. si vuole provare a fare una squadra subito competitiva, migliore, che possa andare oltre il terzo posto. Ci sono delle difficoltà a cedere per quanto serve, anche se secondo me la Roma deve fare meno plusvalenze di quello che ci dicono…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “In questo momento non c’è un’evoluzione, si sta aspettando qualche richiesta. Io credo che non sia facile, soprattutto quando si sa che la Roma deve fare quel tipo di operazioni. Ora bisogna capire bene da qui hai prossimi otto giorni quale strada sarà percorribile, altrimenti diventa un problema. Hai due giocatori che non ti sono costati niente, Svilar e Ndicka, gli altri sono situazioni che necessitano più tempo ma di tempo ce n’è poco. Ma per me l’unica da salvaguardare è il portiere. Io non avrei remore a cedere gli altri, a cominciare da Konè…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Konè nicchia davanti all’Atletico Madrid perchè lo vogliono l’Arsenal o il Chelsea? Ma dai, ma chi ci crede che lo vogliono Arsenal e Chelsea…sono due. Lui deve correre se c’è l’Atletico Madrid….ma Arsenal e Chelsea sono top 10 nel mondo, così come l’Atletico. Con Simeone potrebbe giocare titolare. Svilar secondo me ti porta quei 7-8 punti che sono fondamentali…”

Redazione Giallorossi.net