Ostigard nel mirino della Roma: Gasperini chiede un rinforzo in difesa

Il mercato in entrata della Roma entrerà nel vivo soltanto a luglio, ma a Trigoria si lavora già sui profili individuati per rinforzare la rosa. Oltre alle operazioni legate all’attacco, Gian Piero Gasperini ha indicato alla dirigenza anche la necessità di intervenire nel reparto arretrato e tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Leo Ostigard.
Il centrale del Genoa rappresenta uno dei profili graditi al tecnico giallorosso e nelle ultime settimane è finito nel radar della Roma. Attualmente impegnato con la Norvegia al Mondiale, il difensore ha già lasciato il segno nella competizione trovando la rete all’esordio contro l’Iraq, confermando una certa familiarità con il gol già mostrata durante l’ultima stagione. Il classe 1999 ha infatti chiuso il campionato con cinque reti all’attivo e continua a distinguersi anche con la nazionale. Numeri che aumentano ulteriormente l’interesse nei suoi confronti e che ne valorizzano il profilo non soltanto dal punto di vista difensivo.
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L’eventuale arrivo di Ostigard non sarebbe però legato alla situazione di Evan Ndicka. Il difensore ivoriano continua a essere considerato uno dei punti fermi della Roma e le recenti dichiarazioni di Giuseppe Marotta hanno contribuito a raffreddare le indiscrezioni che lo accostavano all’Inter. “Non abbiamo fatto niente, non lo abbiamo cercato. Se mi chiedete se lo stiamo trattando, rispondo no“, ha dichiarato il dirigente nerazzurro.
La linea del club giallorosso resta chiara: Ndicka è considerato incedibile, salvo offerte fuori mercato che al momento non si sono materializzate né dall’Italia né dall’estero. Per questo motivo l’interesse per Ostigard va letto come una volontà di rafforzare ulteriormente il reparto e non come una conseguenza di una possibile partenza dell’ivoriano.
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Fonte: Il Messaggero
un altro difensore di buon livello credo serva a prescindere e questo non sarebbe male come nuovo innesto, sperando non chiedano uno sproposito (come di solito succede alla Roma)
Io invece concordo sul fatto che serva un difensore centrale ma serve un titolare molto forte fisicamente e atleticamente. Nel terzetto uno solo veloce (Ndicka) è poco. Se non abbiamo preso troppi goal il merito è di Svilar data la valanga di palle goal sistematicamente concesse. Non bisogna fare l’errore di credere che la difesa sia perfetta perché non lo è…
In realtà Ostigard viene a Roma per evitare che al prossimo Roma Genoa Mancini gli rompa di nuovo il setto nasale. Due volte direi che possono bastare, avrà pensato che prevenire è meglio che curare XD
Relata refero: “Mostra evidenti limiti di velocità pura e progressione sulle lunghe distanze. Non ha una falcata velocissima e fa fatica a tenere il passo degli attaccanti di passo rapido se deve rincorrerli a campo aperto”.
Sicuri che sia proprio quello di cui abbiamo bisogno e che Gasp avrebbe indicato?
Ma che è la traslazione de ” E’ bravo, ma non si applica” di scolastica memoria? 🤣🤣🤣
abbiamo bisogno di un difensore veloce. penso si proverà a prendere Lucumì
Ma io dico con Ghilardi e Ziolkowsky, Celik che rinnova, ma che ci dobbiamo fare con Ostigaard, ma Gasperini ha l’allergia ai nati dopo il 2000?
Ostigard, a me è sempre piaciuto, e segna.
Sì, le rosette dal fornaio.
É stato eletto Malacó come presidente della FGCI,speriamo che si inserisca una nuova legge che protegga i calciatori italiani e che si proibisca di avere in una squadra piú di 4 giocatori stranieri! Squadre come il Como che non hanno nemmeno un giocatore italiano sono una vergogna per la nazionale!
Dobbiamo italianizzare gli stranieri di prima e seconda generazione. Per questo motivo siamo molto indietro rispetto ad altre realtà come Francia, Spagna, Olanda, Inghilterra, Svizzera, Germania…
A meno che non cediamo qualcuno, un altro difensore è l’ultima delle necessità.
Ne abbiamo 5 di ruolo, di cui due giovani che scalpitano e reclamano più spazio come Ghilardi e Ziolkowski, più Celik che otterrà il rinnovo a quelle cifre anche grazie alla possibilità di giocare pure da braccetto di difesa e Rensch che è pure lui un Jolly che ha fatto sempre bene quando è stato schierato nei 3 dietro.
Di fatto 7 giocatori buoni x la difesa a 3 + Cristante all’occorrenza.
Ma non avete ancora capito che ziolkowski e ghilardi non sono tra i preferiti di gasperini? Ci vuole cosi tanto per capire? Lui insiste per celik,che vuole 3 milioni a stagione… talmente forte che pure a parametro 0 non ha trovato ancora nessuno che gli dà 3 milioni, perché se trovava era già firmato con altra squadra!! Boh….
Al fanta non è andato malaccio.
Credo a sta notizia solo perché er norvegese vede a’ porta. Ar Gasp interessa solo che segnino e questo, cor piemontese, ariva a 12 gò…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.