Ostigard nel mirino della Roma: Gasperini chiede un rinforzo in difesa

Il mercato in entrata della Roma entrerà nel vivo soltanto a luglio, ma a Trigoria si lavora già sui profili individuati per rinforzare la rosa. Oltre alle operazioni legate all’attacco, Gian Piero Gasperini ha indicato alla dirigenza anche la necessità di intervenire nel reparto arretrato e tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Leo Ostigard.

Il centrale del Genoa rappresenta uno dei profili graditi al tecnico giallorosso e nelle ultime settimane è finito nel radar della Roma. Attualmente impegnato con la Norvegia al Mondiale, il difensore ha già lasciato il segno nella competizione trovando la rete all’esordio contro l’Iraq, confermando una certa familiarità con il gol già mostrata durante l’ultima stagione. Il classe 1999 ha infatti chiuso il campionato con cinque reti all’attivo e continua a distinguersi anche con la nazionale. Numeri che aumentano ulteriormente l’interesse nei suoi confronti e che ne valorizzano il profilo non soltanto dal punto di vista difensivo.

L’eventuale arrivo di Ostigard non sarebbe però legato alla situazione di Evan Ndicka. Il difensore ivoriano continua a essere considerato uno dei punti fermi della Roma e le recenti dichiarazioni di Giuseppe Marotta hanno contribuito a raffreddare le indiscrezioni che lo accostavano all’Inter. “Non abbiamo fatto niente, non lo abbiamo cercato. Se mi chiedete se lo stiamo trattando, rispondo no“, ha dichiarato il dirigente nerazzurro.

La linea del club giallorosso resta chiara: Ndicka è considerato incedibile, salvo offerte fuori mercato che al momento non si sono materializzate né dall’Italia né dall’estero. Per questo motivo l’interesse per Ostigard va letto come una volontà di rafforzare ulteriormente il reparto e non come una conseguenza di una possibile partenza dell’ivoriano.

Fonte: Il Messaggero