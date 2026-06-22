Ndicka, Marotta: “Non ne abbiamo assolutamente parlato con la Roma”

Il nome di Evan Ndicka continua a essere accostato all’Inter, ma da parte nerazzurra arrivano parole che raffreddano almeno per il momento le indiscrezioni di mercato. A margine dell’assemblea della FIGC che ha portato all’elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente federale, Giuseppe Marotta ha infatti risposto in maniera netta a una domanda riguardante il difensore giallorosso.

Interpellato sulla possibilità di contatti con la Roma per il centrale ivoriano, il dirigente nerazzurro ha replicato senza esitazioni: “Se ne abbiamo parlato con la Roma? No, no, assolutamente”. Le dichiarazioni sono state raccolte dalla giornalista Eleonora Trotta. All’assemblea era presente anche la Roma, rappresentata dal Chief Financial Officer Jason Morrow, anche se l’attenzione della giornata era naturalmente rivolta ai temi federali e non alle trattative di mercato. L’interesse dell’Inter per Ndicka, tuttavia, non è una novità. Il difensore è seguito da tempo dal club nerazzurro, già dalla conclusione dello scorso campionato, quando la possibile cessione di Bastoni al Barcellona sembrava poter aprire nuovi scenari per il reparto arretrato. Anche in vista della prossima stagione resta infatti l’esigenza di rinforzare la difesa, soprattutto considerando la probabile partenza di De Vrij.

Dal canto suo, però, il club giallorosso continua a considerare Ndicka un elemento centrale del progetto tecnico e non sembra intenzionato a privarsi del giocatore. Resta comunque da monitorare la situazione legata alla scadenza del 30 giugno, termine entro il quale la Roma dovrà completare alcune operazioni di mercato per soddisfare le esigenze di bilancio.

Redazione Giallorossi.net