Konè in bilico: accordo con l’Arsenal. La Roma aspetta l’offerta e pressa gli agenti

La corsa contro il tempo è iniziata. Tony D’Amico ha vissuto la sua prima giornata da direttore sportivo della Roma tra Trigoria e il centro città, con una serie di incontri dedicati soprattutto al tema più urgente di questa fase della stagione: le plusvalenze da realizzare entro il 30 giugno. Un’urgenza che mette in secondo piano perfino i rinnovi di contratto, altro tema caldo dentro Trigoria.

Come riporta il Corriere della Sera, la scadenza legata al Settlement Agreement firmato con la Uefa si avvicina rapidamente e il club giallorosso deve ancora completare operazioni in uscita in grado di generare gli introiti necessari. Le cessioni minori possono contribuire ad alleggerire il quadro, ma non saranno sufficienti da sole a raggiungere l’obiettivo. In quest’ottica il nome che continua a occupare il primo posto nella lista dei possibili partenti è quello di Manu Koné. Il centrocampista francese, attualmente impegnato negli Stati Uniti con la propria nazionale, rappresenta il profilo che potrebbe consentire alla Roma di incassare la cifra più significativa in tempi brevi.

Nelle scorse settimane l’Atletico Madrid aveva presentato una proposta da 45 milioni di euro. Un’offerta che, secondo il quotidiano, sarebbe stata presa in seria considerazione dal club giallorosso, pronto eventualmente a trattare partendo da una richiesta fissata a 50 milioni. A rallentare l’operazione è stata però la posizione del giocatore, che ha preferito prendere tempo e non aprire immediatamente alla destinazione spagnola.

La priorità di Koné resta infatti un’altra. L’Arsenal continua a essere la soluzione maggiormente gradita dal centrocampista e, sempre secondo il Corriere della Sera, esisterebbe già un’intesa con l’entourage del giocatore. I Gunners, tuttavia, non hanno ancora formalizzato un’offerta alla Roma e continuano a rinviare l’affondo decisivo. Una situazione che inizia a creare una certa insofferenza a Trigoria. Il club giallorosso avrebbe infatti chiesto agli agenti del francese di accelerare i tempi e chiarire rapidamente le intenzioni dell’Arsenal. In alternativa, la Roma vorrebbe che venisse nuovamente presa in considerazione l’opzione Atletico Madrid, così da non rischiare di arrivare agli ultimi giorni di giugno senza una soluzione concreta.

Fonte: Corriere della Sera