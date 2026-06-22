Calciomercato Roma, dalla Germania: il Borussia Dortmund pronto a offrire 40 milioni per Soulè

Il futuro di Matias Soulé continua a essere uno dei temi più caldi del mercato giallorosso. L’argentino resta infatti tra i principali candidati a lasciare la Capitale durante questa sessione estiva, ma la Roma non sembra intenzionata a fare sconti.
Secondo quanto riferito dalla testata tedesca Fussballdaten, il club giallorosso ha fissato la valutazione del giocatore a 40 milioni di euro e, almeno per il momento, non avrebbe alcuna intenzione di abbassare le proprie pretese economiche, nonostante la necessità di realizzare incassi sul mercato.
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Nel frattempo gli agenti dell’esterno argentino stanno lavorando su più fronti e stanno valutando diverse opportunità provenienti da vari campionati europei. Tra i club che hanno manifestato interesse figura anche il West Ham, con il quale sarebbe stato avviato un contatto diretto nelle ultime ore. L’interesse più concreto, però, potrebbe arrivare dalla Germania. Sempre secondo Fussballdaten, il Borussia Dortmund starebbe preparando un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro, una cifra che coinciderebbe con la richiesta avanzata dalla Roma.
Se il club tedesco dovesse realmente formalizzare la proposta alle condizioni richieste dai giallorossi, la trattativa potrebbe entrare rapidamente nella fase decisiva. Le prossime ore saranno quindi importanti per capire se l’interesse del Dortmund si trasformerà in un’offerta concreta e se Soulé diventerà uno dei protagonisti del mercato in uscita della Roma.
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Fonte: fussballdaten.de
Dategli Pellegrini al posto di Soulè
La Roma non è obbligata a farsi prendere per il collo regalando i propri giocatori a prezzi di saldo, i giocatori della Roma devono essere pagati il giusto, meno di 40 milioni visto anche i prezzi che girano per giocatori non certo fenomeni mi sembra il minimo
Speriamo che la notizia sia vera, per carità io non venderei nessuno ma se bisogna farlo per forza meglio lui che Kone’
sarebbe un miracolo 40 per soule’ questo eviterebbe una cessione molto più dolorosa
Soulè rimarrà alla Roma e la prossima stagione farà 15 goal !
Il BD…”starebbe preparando un’offerta ufficiale da 40 milioni” (condizionale significativo).
Dal comunicato del 30/7/2024 sull’acquisizione del giocatore: Soulè pagato 25,6 milioni + premi variabili “fino a 4 milioni”.
Valore residuo (post 30/6) tra i 15,4 e i 17,7 milioni. La plusvalenza sarebbe tra circa 24 e poco più di 22 milioni (i premi non sappiamo quanto siano maturati). Se acquistato immediatamente (maggiore se con obbligo tra 1 anno).
Solo per la cronaca.
stiamo al 22 giugno ci fosse stata tutta questa urgenza avremmo giá venduto qualcuno!.. eppure per i giornali kone, ndicka e pisilli sono dell’Inter, svilar del PSG o city , Wesley city e soulé del Dortmund o Aston villa 🤣🤣🤣🤣 nella realtá la Roma ha riscattato malen, da luglio inizierà con gli acquisti e ufficializzerá i rinnovi.
pellegrini ce li deve dà lui 3 mln
secondo me alla fine qualche rapporto e contatto col bvb lo abbiamo considerando anche l’amichevole che faremo nel precampionato. Forse non ora ma in questo mercato non escludo entrate o uscite col Dortmund (o Brandt ex bvb)
Non lo so…ma comunque uno esce, uno entra, questo è il mercato, è sempre così
Forza Grande Roma
A 40 milioni lo venderei…
Anche 5 mln in meno ma con clausola del 20 % sulla rivendita.
In Germania difese più aperte , più gol ,meno falli tattici ,trattenute ,etc etc
Kostic in Germania 249 presenze 35 gol 64 assist
Openda in Germania 93 presenze 41 gol 18 assist
Nkunku in Germania 119 presenze 47 gol 41 assist
Schick in Germania 171 presenze 90 gol 16 assist
N B
solo Nusa solo 3 gol 4 assist e 4 gol 3 assist lo scorso anno.
El Mala 19 anni 13 gol 3 assist
MAGARA‼️‼️‼️‼️‼️‼️❤️💛
Fuori dal ffp e subito Greenwood al posto suo.
Poi pensiamo al resto liberi di spendere.
Preghiamo.
Dateli direttamente al Marsiglia, così risparmiamo i soldi del bonifico 😅
Daje glielo portiamo subito per 40 milioni …iturbe2…
A malincuore magari fare cassa 40 mil. con lui
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.