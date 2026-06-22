Calciomercato Roma, dalla Germania: il Borussia Dortmund pronto a offrire 40 milioni per Soulè

Il futuro di Matias Soulé continua a essere uno dei temi più caldi del mercato giallorosso. L’argentino resta infatti tra i principali candidati a lasciare la Capitale durante questa sessione estiva, ma la Roma non sembra intenzionata a fare sconti.

Secondo quanto riferito dalla testata tedesca Fussballdaten, il club giallorosso ha fissato la valutazione del giocatore a 40 milioni di euro e, almeno per il momento, non avrebbe alcuna intenzione di abbassare le proprie pretese economiche, nonostante la necessità di realizzare incassi sul mercato.

Nel frattempo gli agenti dell’esterno argentino stanno lavorando su più fronti e stanno valutando diverse opportunità provenienti da vari campionati europei. Tra i club che hanno manifestato interesse figura anche il West Ham, con il quale sarebbe stato avviato un contatto diretto nelle ultime ore. L’interesse più concreto, però, potrebbe arrivare dalla Germania. Sempre secondo Fussballdaten, il Borussia Dortmund starebbe preparando un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro, una cifra che coinciderebbe con la richiesta avanzata dalla Roma.

Se il club tedesco dovesse realmente formalizzare la proposta alle condizioni richieste dai giallorossi, la trattativa potrebbe entrare rapidamente nella fase decisiva. Le prossime ore saranno quindi importanti per capire se l’interesse del Dortmund si trasformerà in un’offerta concreta e se Soulé diventerà uno dei protagonisti del mercato in uscita della Roma.

Fonte: fussballdaten.de