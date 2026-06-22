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Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Trabzonspor fa sul serio per Dovbyk, avviati i contatti

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Il futuro di Artem Dovbyk continua a essere al centro delle indiscrezioni di mercato. Dalla Turchia arrivano infatti nuovi segnali di interesse per l’attaccante della Roma, il cui nome resta tra quelli maggiormente monitorati in vista delle prossime settimane.

Secondo quanto riferito dall’emittente televisiva turca A Spor, il Trabzonspor avrebbe ripreso i contatti per il centravanti ucraino, avviando una nuova offensiva con l’obiettivo di portarlo a Trebisonda. Il club turco considera Dovbyk uno dei profili più adatti per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e avrebbe deciso di tornare concretamente alla carica dopo i primi sondaggi effettuati nei giorni scorsi.

L’attaccante classe 1997 resta dunque nel mirino della società turca, che continua a valutare le possibili mosse per cercare di convincere sia il giocatore sia la Roma. Nelle ultime settimane il nome di Dovbyk è stato accostato anche ad altre società, a conferma di una situazione destinata a rimanere sotto osservazione durante questa fase del mercato estivo. Il Trabzonspor, però, sembra intenzionato a non mollare la presa e avrebbe deciso di rilanciare il proprio interesse per il centravanti giallorosso.

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Fonte: A Spor

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