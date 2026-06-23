Greenwood, dalla Francia: “Preferenza alla Roma. La clausola da 60 milioni? Qua non risulta…”

Nuovi aggiornamenti sul fronte Mason Greenwood arrivano direttamente dalla Francia. A fare il punto sulla trattativa tra Roma e Marsiglia è stato Guillaume Pacini, giornalista di Eurosport FR, intervenuto ai microfoni di Retesport per analizzare la situazione del club francese e le prospettive dell’operazione.

Secondo il cronista, il Marsiglia sta attraversando una fase particolarmente delicata dal punto di vista economico. “Il Marsiglia è in grande difficoltà, ha un anno di tempo per rientrare rispetto alle sanzioni UEFA e deve cominciare a farlo adesso, anche perché ha problemi di cassa”, ha spiegato Pacini. La necessità di migliorare rapidamente la situazione finanziaria sarebbe legata anche alle imminenti verifiche degli organi di controllo economico del calcio francese. “A fine mese il Marsiglia dovrà confrontarsi anche con gli organi di controllo finanziario della Ligue 1 e vorrebbe presentarsi con i conti meno in rosso. La formazione francese è andata vicinissima all’esclusione dall’Europa League, ve lo posso garantire. I dirigenti dell’OM hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno letto che avrebbero avuto un anno di tempo per sistemare i conti. Di sicuro il Marsiglia entro fine giugno deve trovare anche della liquidità reale, oltre che il discorso generale delle plusvalenze”.

Nonostante questo scenario, Pacini invita alla prudenza sui tempi della trattativa. “Difficile credere che ci possa essere un accordo prima del 30 giugno tra Roma e Marsiglia per Greenwood. Anche il club giallorosso dovrà fare attenzione ai conti, quindi servirebbe un accordo molto complesso per contemplare tutte le esigenze in ballo”. Sul gradimento del giocatore, però, i segnali restano positivi per la Roma. “Noi in Francia seguiamo la vicenda, con riscontri similari ai vostri: Greenwood ha un valore molto alto, ma ad oggi la candidata principale è la Roma. Il giocatore ha dato la sua preferenza alla Roma, i contatti con il calciatore sono serrati, il padre-agente di Greenwood parla costantemente con Gasperini e la dirigenza romanista”.

Infine una precisazione su uno dei temi più discussi degli ultimi giorni. “Il Marsiglia è aperto alla cessione, ma sta tenendo duro sulla valutazione. A noi in Francia non risulta questa storia della clausola da 60 milioni, nei contratti dei giocatori francesi non esiste per legge la possibilità di una clausola, poi magari si possono fare delle scritture private che le contemplino”. Le indicazioni che arrivano dalla Francia confermano dunque l’interesse concreto della Roma e il gradimento del giocatore, ma allo stesso tempo evidenziano una trattativa ancora complessa, nella quale esigenze finanziarie e tempi di bilancio potrebbero giocare un ruolo determinante.

Fonte: Retesport