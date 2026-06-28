Gasp aspetta Friedkin. Pronta l’offerta per Greenwood: 40 milioni più bonus

Il mercato della Roma non finisce il 30 giugno. Cambia soltanto fase. Prima ci sono le uscite, il settlement agreement e il tentativo di avvicinarsi agli obiettivi UEFA. Subito dopo inizierà la vera costruzione della squadra che Gasperini dovrà guidare in Champions League.

I Friedkin non vivono con ansia l’avvicinarsi della data spartiacque. Salvo cambi di programma, la prossima settimana è previsto un nuovo faccia a faccia con Gasperini. Il tecnico, passato lunedì per la Capitale per una riunione dopo l’entrata in carica del ds D’Amico, è ora in vacanza in attesa dell’inizio degli allenamenti fissato per il 13 luglio. Nei prossimi giorni Gasperini incontrerà Ryan Friedkin lontano da Roma. Sul tavolo ci saranno il mercato e la programmazione della prossima stagione. La priorità resta trovare soluzioni in uscita, ma il club lavora anche sulle entrate e sui rinnovi.

Il nome centrale per l’attacco resta Mason Greenwood. I contatti restano vivi, ma la situazione si intreccia con le difficoltà del Marsiglia. L’OM vuole provare a finalizzare l’operazione entro martedì, pressato dalla UEFA e dalla commissione conti della Ligue 1. Intanto il Fenerbahce, per la prima volta, ha avviato contatti diretti con il Marsiglia. La Roma resta vigile, e prepara l’offerta: secondo la Gazzetta dello Sport, da Trigoria è pronta una prima offerta da 40 milioni di euro più bonus.

Fonti: Gasport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica