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Gasp aspetta Friedkin. Pronta l’offerta per Greenwood: 40 milioni più bonus

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Il mercato della Roma non finisce il 30 giugno. Cambia soltanto fase. Prima ci sono le uscite, il settlement agreement e il tentativo di avvicinarsi agli obiettivi UEFA. Subito dopo inizierà la vera costruzione della squadra che Gasperini dovrà guidare in Champions League.

I Friedkin non vivono con ansia l’avvicinarsi della data spartiacque. Salvo cambi di programma, la prossima settimana è previsto un nuovo faccia a faccia con Gasperini. Il tecnico, passato lunedì per la Capitale per una riunione dopo l’entrata in carica del ds D’Amico, è ora in vacanza in attesa dell’inizio degli allenamenti fissato per il 13 luglio. Nei prossimi giorni Gasperini incontrerà Ryan Friedkin lontano da Roma. Sul tavolo ci saranno il mercato e la programmazione della prossima stagione. La priorità resta trovare soluzioni in uscita, ma il club lavora anche sulle entrate e sui rinnovi.

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Il nome centrale per l’attacco resta Mason Greenwood. I contatti restano vivi, ma la situazione si intreccia con le difficoltà del Marsiglia. L’OM vuole provare a finalizzare l’operazione entro martedì, pressato dalla UEFA e dalla commissione conti della Ligue 1. Intanto il Fenerbahce, per la prima volta, ha avviato contatti diretti con il Marsiglia. La Roma resta vigile, e prepara l’offerta: secondo la Gazzetta dello Sport, da Trigoria è pronta una prima offerta da 40 milioni di euro più bonus.

Fonti: Gasport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica

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10 Commenti

  1. Come dovrebbe essere ormai chiaro (ogni anno), dall’1/7 inizia un’altra storia.
    Trapela fiducia sul placet UEFA: ok, ma sarà ufficializzato qualche giorno dopo il 1⁰.
    La cosa interessante è che potrebbero concretizzarsi nomi (anche molto) diversi da quelli su cui, a giugno, sono stati versati fiumi di inchiostro…

  2. E’ un mese che da Trigoria (o dalla Turchia) è pronta la prima offerta.
    Ma un minimo di senso del ridicolo proprio no?

    Il punto: il Marsiglia vuole 50-55ML,
    come l’Inter per Frattesi ne voleva 35, il Napoli per Osimhen 110,
    la Juve per Vlahovic 70 e via così.
    Sono partiti quei giocatori a quelle cifre?
    No, 1-2 anni dopo a molto meno se non svincolati.

    Quindi o il Marsiglia abbassa le pretese o se lo tiene,
    magari venderà altri 5 giocatorie amen.

    Ma basta con questo teatro vi prego.

    • eh guarda,
      c’è la fila davanti a casa Greenwood…. serve la ZTL ormai…..

      ps: vista la situazione del Marsiglia e le cifre non da capogiro, meno di Palestra per dire,
      o di Ramos, quindi cifre che molte squadre possono permettersi, e il fatto che non si faccia
      vivo nessuno tranne il Fenherbace (perchè nessuno della Roma ha detto nulla su Greenwood a dire il vero), qualche dubbio non vi viene?

    • mi servi un assist
      se Greenwood non dovesse venire ( e penso che non verrà ) a quei soldi te ne porti a casa due

      io sto in fissa con Mitoma ( che ha ancora tanto da dare ) e Alajbegovic che in un paio d’anni sarà uno dei giocatori più forti in Europa

      due così ti offrono a pari prezzo molte più alternative ..non ci penserei un secondo

    • poi se dovesse venire Greenwood abbiamo preso uno forte forte e sono stra- contento lo stesso

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