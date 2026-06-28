Gasp aspetta Friedkin. Pronta l’offerta per Greenwood: 40 milioni più bonus

Il mercato della Roma non finisce il 30 giugno. Cambia soltanto fase. Prima ci sono le uscite, il settlement agreement e il tentativo di avvicinarsi agli obiettivi UEFA. Subito dopo inizierà la vera costruzione della squadra che Gasperini dovrà guidare in Champions League.
I Friedkin non vivono con ansia l’avvicinarsi della data spartiacque. Salvo cambi di programma, la prossima settimana è previsto un nuovo faccia a faccia con Gasperini. Il tecnico, passato lunedì per la Capitale per una riunione dopo l’entrata in carica del ds D’Amico, è ora in vacanza in attesa dell’inizio degli allenamenti fissato per il 13 luglio. Nei prossimi giorni Gasperini incontrerà Ryan Friedkin lontano da Roma. Sul tavolo ci saranno il mercato e la programmazione della prossima stagione. La priorità resta trovare soluzioni in uscita, ma il club lavora anche sulle entrate e sui rinnovi.
LEGGI ANCHE – La Roma non svende: la strategia del club per sfidare le scadenze UEFA
Il nome centrale per l’attacco resta Mason Greenwood. I contatti restano vivi, ma la situazione si intreccia con le difficoltà del Marsiglia. L’OM vuole provare a finalizzare l’operazione entro martedì, pressato dalla UEFA e dalla commissione conti della Ligue 1. Intanto il Fenerbahce, per la prima volta, ha avviato contatti diretti con il Marsiglia. La Roma resta vigile, e prepara l’offerta: secondo la Gazzetta dello Sport, da Trigoria è pronta una prima offerta da 40 milioni di euro più bonus.
Fonti: Gasport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica
Come dovrebbe essere ormai chiaro (ogni anno), dall’1/7 inizia un’altra storia.
Trapela fiducia sul placet UEFA: ok, ma sarà ufficializzato qualche giorno dopo il 1⁰.
La cosa interessante è che potrebbero concretizzarsi nomi (anche molto) diversi da quelli su cui, a giugno, sono stati versati fiumi di inchiostro…
E’ un mese che da Trigoria (o dalla Turchia) è pronta la prima offerta.
Ma un minimo di senso del ridicolo proprio no?
Il punto: il Marsiglia vuole 50-55ML,
come l’Inter per Frattesi ne voleva 35, il Napoli per Osimhen 110,
la Juve per Vlahovic 70 e via così.
Sono partiti quei giocatori a quelle cifre?
No, 1-2 anni dopo a molto meno se non svincolati.
Quindi o il Marsiglia abbassa le pretese o se lo tiene,
magari venderà altri 5 giocatorie amen.
Ma basta con questo teatro vi prego.
Speriamo non si faccia viva qualche Big europea all’ultimo momento per farci rimanere col cerino in mano. FR
eh guarda,
c’è la fila davanti a casa Greenwood…. serve la ZTL ormai…..
ps: vista la situazione del Marsiglia e le cifre non da capogiro, meno di Palestra per dire,
o di Ramos, quindi cifre che molte squadre possono permettersi, e il fatto che non si faccia
vivo nessuno tranne il Fenherbace (perchè nessuno della Roma ha detto nulla su Greenwood a dire il vero), qualche dubbio non vi viene?
mi servi un assist
se Greenwood non dovesse venire ( e penso che non verrà ) a quei soldi te ne porti a casa due
io sto in fissa con Mitoma ( che ha ancora tanto da dare ) e Alajbegovic che in un paio d’anni sarà uno dei giocatori più forti in Europa
due così ti offrono a pari prezzo molte più alternative ..non ci penserei un secondo
poi se dovesse venire Greenwood abbiamo preso uno forte forte e sono stra- contento lo stesso
Il balcone di Trigoria è sempre più affollato!
ma perché per questo giocatore non c’è la fila in Europa e per noi resta così importante (e costoso) ?
Ancora…..so due mesi che parlano ma non quagliano…..
Tutta una perdita di tempo. A 40 milioni non ve lo dannooooooo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.