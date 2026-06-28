FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 28 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Frenata per Margiotta: il settore giovanile resta scoperto

Resta da definire il futuro del settore giovanile della Roma. Tony D’Amico era pronto a portare a Trigoria Massimo Margiotta, con cui aveva già lavorato all’Hellas Verona, ma nelle ultime ore si sarebbe registrata una frenata. Il vivaio giallorosso, che a fine mese saluterà due figure storiche come Alberto De Rossi e Bruno Conti, rischia così di restare scoperto in un’area chiave del club. (Il Tempo)

Ore 8:40 – Cinque romanisti ancora al Mondiale: sfida tra giallorossi agli ottavi

Sono cinque i giocatori della Roma ancora in corsa al Mondiale dopo l’eliminazione della Turchia di Celik. Koné si è preso la scena con la Francia, prima nel girone a punteggio pieno, mentre Ndicka spera di esordire nei sedicesimi con la Costa d’Avorio contro la Norvegia. Nella notte tra domani e martedì ci sarà anche la sfida tra giallorossi: Olanda-Marocco, con Malen da una parte ed El Aynaoui e Salah-Eddine dall’altra. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…

Redazione Giallorossi.net