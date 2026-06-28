FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 28 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:00 – Frenata per Margiotta: il settore giovanile resta scoperto
Resta da definire il futuro del settore giovanile della Roma. Tony D’Amico era pronto a portare a Trigoria Massimo Margiotta, con cui aveva già lavorato all’Hellas Verona, ma nelle ultime ore si sarebbe registrata una frenata. Il vivaio giallorosso, che a fine mese saluterà due figure storiche come Alberto De Rossi e Bruno Conti, rischia così di restare scoperto in un’area chiave del club. (Il Tempo)
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Ore 8:40 – Cinque romanisti ancora al Mondiale: sfida tra giallorossi agli ottavi
Sono cinque i giocatori della Roma ancora in corsa al Mondiale dopo l’eliminazione della Turchia di Celik. Koné si è preso la scena con la Francia, prima nel girone a punteggio pieno, mentre Ndicka spera di esordire nei sedicesimi con la Costa d’Avorio contro la Norvegia. Nella notte tra domani e martedì ci sarà anche la sfida tra giallorossi: Olanda-Marocco, con Malen da una parte ed El Aynaoui e Salah-Eddine dall’altra. (Il Tempo)
IN AGGIORNAMENTO…
Redazione Giallorossi.net
La situazione è seria ma non grave (citazione invertita).
Se la voce è attendibile e definitiva, il non-interesse per Kessiè e Freuler depone bene. Per tanti motivi.
Tirerà finalmente un vento nuovo nelle prossime settimane?
Magara…
Mi spiace per Malen ma il Marocco se la mangia l’olanda
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.