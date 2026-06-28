CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 28 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Kessié proposto, ma la Roma dice no

Franck Kessié (29) è stato proposto alla Roma tramite alcuni intermediari, ma il club giallorosso ha dato una risposta negativa. L’ex Milan e Atalanta non viene considerato un profilo d’interesse per il centrocampo di Gasperini. Anche Remo Freuler (34) non sarebbe ritenuto un’operazione di prima fascia. (Corriere della Sera)

Ore 9:50 – Rinnovi rinviati a luglio

La Roma tornerà a occuparsi dei rinnovi dopo il 30 giugno. L’ottimismo resta per Zeki Celik (29), Lorenzo Pellegrini (30) e Paulo Dybala (32), destinati a firmare il prolungamento. Il turco è ormai pronto, mentre il capitano e la Joya aspettano segnali concreti dal club. (La Repubblica)

Ore 9:00 – Juventus di nuovo su Soulé

Matias Soulé (23) resta tra i sacrificabili della Roma per sistemare i conti. L’ipotesi Arabia non scalda l’argentino e negli ultimi giorni anche la Juventus ha riallacciato i contatti per capire eventuali margini di manovra. Un ritorno in bianconero, però, sarebbe un’operazione più complessa e non immediata. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:35 – Inter ancora su Ndicka

Evan Ndicka (26) resta nei piani dell’Inter, a caccia di un difensore dopo gli addii di De Vrij e Acerbi. Gasperini considera l’ivoriano incedibile, ma gli obblighi finanziari della Roma potrebbero cambiare lo scenario se non si sbloccassero le uscite di Soulé e Koné. L’affare potrebbe chiudersi a meno di 35 milioni, bonus compresi. (La Repubblica)

Ore 8:00 – Atletico pista più concreta per Koné

Manu Koné (25) continua a preferire Premier League o PSG, ma la pista più concreta resta quella dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha già presentato un’offerta, destinazione che però non convince del tutto il centrocampista francese. La Roma resta in attesa di proposte più solide. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 7:20 – Pisilli blindato da Gasperini

Niccolò Pisilli (21) non è in uscita. Il Como è tornato a bussare a Trigoria, ma la Roma ha chiuso la porta: Gasperini vuole tenerlo e dargli più spazio rispetto alla scorsa stagione. Il centrocampista è considerato importante anche per le liste UEFA, essendo cresciuto nel vivaio giallorosso. (Il Messaggero)

Ore 7:00 – Romano al Cagliari, formula cambiata

Alessandro Romano (20) è pronto a trasferirsi al Cagliari. L’operazione si chiuderà con la formula del prestito con obbligo di riscatto e porterà nelle casse della Roma 6,5 milioni di euro. Per i giallorossi si tratta di una plusvalenza utile, ma non sufficiente per alleggerire davvero il peso del Settlement Agreement. (La Repubblica)

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