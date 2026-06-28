CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 28 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Kessié proposto, ma la Roma dice no
Franck Kessié (29) è stato proposto alla Roma tramite alcuni intermediari, ma il club giallorosso ha dato una risposta negativa. L’ex Milan e Atalanta non viene considerato un profilo d’interesse per il centrocampo di Gasperini. Anche Remo Freuler (34) non sarebbe ritenuto un’operazione di prima fascia. (Corriere della Sera)
Ore 9:50 – Rinnovi rinviati a luglio
La Roma tornerà a occuparsi dei rinnovi dopo il 30 giugno. L’ottimismo resta per Zeki Celik (29), Lorenzo Pellegrini (30) e Paulo Dybala (32), destinati a firmare il prolungamento. Il turco è ormai pronto, mentre il capitano e la Joya aspettano segnali concreti dal club. (La Repubblica)
Ore 9:00 – Juventus di nuovo su Soulé
Matias Soulé (23) resta tra i sacrificabili della Roma per sistemare i conti. L’ipotesi Arabia non scalda l’argentino e negli ultimi giorni anche la Juventus ha riallacciato i contatti per capire eventuali margini di manovra. Un ritorno in bianconero, però, sarebbe un’operazione più complessa e non immediata. (La Gazzetta dello Sport)
Ore 8:35 – Inter ancora su Ndicka
Evan Ndicka (26) resta nei piani dell’Inter, a caccia di un difensore dopo gli addii di De Vrij e Acerbi. Gasperini considera l’ivoriano incedibile, ma gli obblighi finanziari della Roma potrebbero cambiare lo scenario se non si sbloccassero le uscite di Soulé e Koné. L’affare potrebbe chiudersi a meno di 35 milioni, bonus compresi. (La Repubblica)
Ore 8:00 – Atletico pista più concreta per Koné
Manu Koné (25) continua a preferire Premier League o PSG, ma la pista più concreta resta quella dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha già presentato un’offerta, destinazione che però non convince del tutto il centrocampista francese. La Roma resta in attesa di proposte più solide. (La Gazzetta dello Sport)
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Ore 7:20 – Pisilli blindato da Gasperini
Niccolò Pisilli (21) non è in uscita. Il Como è tornato a bussare a Trigoria, ma la Roma ha chiuso la porta: Gasperini vuole tenerlo e dargli più spazio rispetto alla scorsa stagione. Il centrocampista è considerato importante anche per le liste UEFA, essendo cresciuto nel vivaio giallorosso. (Il Messaggero)
Ore 7:00 – Romano al Cagliari, formula cambiata
Alessandro Romano (20) è pronto a trasferirsi al Cagliari. L’operazione si chiuderà con la formula del prestito con obbligo di riscatto e porterà nelle casse della Roma 6,5 milioni di euro. Per i giallorossi si tratta di una plusvalenza utile, ma non sufficiente per alleggerire davvero il peso del Settlement Agreement. (La Repubblica)
IN AGGIORNAMENTO…
quando le cose vanno come devono andare è talmente bello che è quasi fastidioso
Il giornalista di Repubblica sa che il primo luglio scade il contratto di Celik e se non viene rinnovato entro il 30 giugno perde il beneficio del decreto crescita? Ragazzi questi scrivono senza sapere un beneato delle regole.
gli uniici che possono sapere cosa serve pima del 30 giugno per restare nei parametri dell’SA sono la dirigenza e forse qualche funzionario preposto dell’UEFA.
Il cambiamento quasi giornaliero delle notizie sugli obblighi della Roma come riportati dall’organo ufficiale di stampa della juventus (repubblica) o delle strisciate milanesi (corrier della era ,gazzetta ) o dei caltagirone (il menzognero e leggo) sono solamente propaganda e cattivo giornalismo.
questa mi mancava
gli scenari …nDicka potrebbe andare all’Inter per meno di 35
1 nDocka rimane a Roma
2 la Roma non ha bisogno di vendere
3 il calciatore vale almeno 40
4 se ‘Inter lo vuole costa100
5 l’Inter non soldi per pagare ..e qui viene il bello.. se non hanno soldi per pagare gli servono soldi e allora potrebbero accettare meno di 10mln per Frattesi
la stampa che lavora per le milanesi mi ha veramente stancato
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.