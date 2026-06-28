Calciomercato Roma, l’Al-Diriyah all’assalto di Soulè: stipendio da 12 milioni, il giocatore apre

L’Arabia Saudita torna a bussare alla porta della Roma per Mati Soulé. Secondo quanto riferisce Il Romanista, l’Al-Diriyah fa sul serio ed è pronto a presentare un’offerta da circa 35 milioni di euro per convincere il club giallorosso a lasciar partire l’attaccante argentino.
La Roma, dal canto suo, aspetta proposte ufficiali e apre alla cessione, ma il vero nodo resta la volontà del calciatore. Nelle ultime ore, infatti, gran parte degli altri quotidiani hanno raccontato di un Soulé poco convinto dall’ipotesi Arabia Saudita, tanto da rallentare sensibilmente la trattativa. La versione de Il Romanista, invece, è differente.
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L’Al-Diriyah avrebbe fatto importanti passi avanti anche sul fronte dell’ingaggio. Dopo il defilarsi dell’Al-Ahli, il club saudita avrebbe messo sul tavolo un contratto da 12 milioni di euro a stagione, una cifra persino superiore ai 10 milioni di cui si era parlato nei giorni scorsi e che avrebbe iniziato a far vacillare le resistenze del giocatore. Resta ora da capire se l’offerta al club e quella destinata a Soulé si tradurranno in una trattativa concreta oppure se il classe 2003 continuerà a dare priorità alla permanenza nel calcio europeo.
Fonte: ilromanista.eu
alzassero a 40
fosse vera la notizia, ciao ciao Mà
Non hanno capito che chi devono soddisfare è la Roma e con 35 mln Soulè resta a casuccia sua.
un milione al mese…….cosa c’è da pensare?
se è tutto vero per 12mil . Soulé come chiunque ci và a piedi
Se è un giocatore ambizioso di ce noi ai Saudi.
Io Soule’ lo terrei se volesse rimanere certo, è giovane e forte. Ci ha salvato lui mezza stagione prima di farsi male per una pubalgia, cosa del tutto normale alla sue età e con i carichi di Gasperini.
Appunto quest’anno avrebbe tutta la calma di affermarsi. Vediamo un po’ i soldi sono tanti 12mil annui sono veramente tanti.
Forza Roma
dal punto di vista del calciatore, comincia ad essere una scelta difficile…
per quanto riguarda la Roma, forse si sperava in qualcosa di meglio rispetto ai 35. ma alla fine chi è davvero disposto a pagarlo di più?
comunque, a me cederlo dispiace..
A 23 anni 12milak a l’anno , non è Maradona e’ Soulé e sinceramente se si guarda allo specchio e si fa un esame di coscienza sulle sue reali potenzialità come fa a rinunciare a questi soldi ….????? Giusto che vada e anche di corsa perché treni così non passano spesso. ❤️💛
Però è un ottimo giocatore. Ha dedicato la vita al calcio lasciando il proprio paese e la famiglia. Se lo fai , sei motivato dalla voglia di crescere ancora come giocatore. Se vai in Arabia, vai in un calcio che non conta. Roba da prepensionamento.
Naturalmente 12m netti l’anno farebbero vacillare chiunque. Poi non è detto che la notizia corisponda (co na ere sola, sinò è erore) a verità
speriamo che accetti cosi siamo a posro anche se servono altre cessioni
se fosse vero, 35 a noi sono pochi, 12 a lui ottimo per lui p.s. che caldo sto a fa la vinavil
soulè non va venduto!!!!!è giovane, forte e con ampi margini di miglioramento!!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.