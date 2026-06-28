Calciomercato Roma, l’Al-Diriyah all’assalto di Soulè: stipendio da 12 milioni, il giocatore apre

L’Arabia Saudita torna a bussare alla porta della Roma per Mati Soulé. Secondo quanto riferisce Il Romanista, l’Al-Diriyah fa sul serio ed è pronto a presentare un’offerta da circa 35 milioni di euro per convincere il club giallorosso a lasciar partire l’attaccante argentino.

La Roma, dal canto suo, aspetta proposte ufficiali e apre alla cessione, ma il vero nodo resta la volontà del calciatore. Nelle ultime ore, infatti, gran parte degli altri quotidiani hanno raccontato di un Soulé poco convinto dall’ipotesi Arabia Saudita, tanto da rallentare sensibilmente la trattativa. La versione de Il Romanista, invece, è differente.

L’Al-Diriyah avrebbe fatto importanti passi avanti anche sul fronte dell’ingaggio. Dopo il defilarsi dell’Al-Ahli, il club saudita avrebbe messo sul tavolo un contratto da 12 milioni di euro a stagione, una cifra persino superiore ai 10 milioni di cui si era parlato nei giorni scorsi e che avrebbe iniziato a far vacillare le resistenze del giocatore. Resta ora da capire se l’offerta al club e quella destinata a Soulé si tradurranno in una trattativa concreta oppure se il classe 2003 continuerà a dare priorità alla permanenza nel calcio europeo.

Fonte: ilromanista.eu