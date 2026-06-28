Roma, in uscita resta Soulè: Arabia in pressing, spunta anche la Juve

Matias Soulé è l’uomo che può cambiare il finale di giugno della Roma, ma anche il dossier più complicato da sbloccare. Il club giallorosso lo considera il principale sacrificabile per sistemare i conti, ma l’argentino non ha ancora dato il via libera alla destinazione che oggi spinge di più: l’Arabia Saudita.

L’Al-Ahli è in pressing e la Roma lo sta spingendo verso l’addio. Il club saudita, che già nel 2023 aiutò i giallorossi con l’acquisto di Ibanez, ha messo sul tavolo una proposta molto ricca per il giocatore: circa 10 milioni di euro a stagione. Alla Roma potrebbe arrivare un’offerta da 30 milioni più bonus, fino a quota 35. Per il club giallorosso sarebbe un incasso importante, anche se non pienamente in linea con la richiesta iniziale. La Roma valuta Soulé 40 milioni, ma potrebbe accontentarsi di 35 più bonus, cifra che permetterebbe di registrare una plusvalenza vicina ai 15 milioni e ridurre ulteriormente la distanza dal traguardo fissato con la UEFA.

Il problema è il giocatore. Soulé non si aspettava di essere messo alla porta e, pur avendo compreso che nella prossima Roma lo spazio potrebbe essere ridotto, non è convinto dall’idea di trasferirsi in Arabia. A 23 anni preferirebbe restare in un campionato europeo competitivo. La proposta economica lo fa vacillare, ma la fumata bianca resta lontana. L’opzione più gradita sarebbe la Germania. Stoccarda e Borussia Dortmund restano sullo sfondo, ma nessuno dei due club ha ancora affondato davvero. Lo Stoccarda viene considerato una soluzione valida dal giocatore e dal suo entourage, ma l’offerta finora non soddisfa la Roma: i tedeschi si spingerebbero intorno ai 30 milioni, mentre Trigoria vuole di più.

E così nelle ultime ore è riemersa anche la Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno riallacciato i contatti con Soulé, ceduto due stagioni fa alla Roma per 30 milioni. Un ritorno a Torino, però, sarebbe eventualmente un’operazione più complessa e ragionata, difficilmente realizzabile entro il 30 giugno. Il Corriere della Sera è netto: Soulé è l’unico giocatore che ha ancora qualche possibilità di essere ceduto entro martedì, ma a questo punto sarebbe quasi una sorpresa. Ad oggi, secondo il quotidiano, è più probabile che il mercato in uscita della Roma di giugno sia già sostanzialmente concluso, al netto dell’operazione Romano.

Fonti: Il Messaggero, La Repubblica, La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Il Tempo