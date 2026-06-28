Roma, in uscita resta Soulè: Arabia in pressing, spunta anche la Juve

Matias Soulé è l’uomo che può cambiare il finale di giugno della Roma, ma anche il dossier più complicato da sbloccare. Il club giallorosso lo considera il principale sacrificabile per sistemare i conti, ma l’argentino non ha ancora dato il via libera alla destinazione che oggi spinge di più: l’Arabia Saudita.
L’Al-Ahli è in pressing e la Roma lo sta spingendo verso l’addio. Il club saudita, che già nel 2023 aiutò i giallorossi con l’acquisto di Ibanez, ha messo sul tavolo una proposta molto ricca per il giocatore: circa 10 milioni di euro a stagione. Alla Roma potrebbe arrivare un’offerta da 30 milioni più bonus, fino a quota 35. Per il club giallorosso sarebbe un incasso importante, anche se non pienamente in linea con la richiesta iniziale. La Roma valuta Soulé 40 milioni, ma potrebbe accontentarsi di 35 più bonus, cifra che permetterebbe di registrare una plusvalenza vicina ai 15 milioni e ridurre ulteriormente la distanza dal traguardo fissato con la UEFA.
LEGGI ANCHE – Soulé verso il no all’Arabia: lo Stoccarda resta in corsa
Il problema è il giocatore. Soulé non si aspettava di essere messo alla porta e, pur avendo compreso che nella prossima Roma lo spazio potrebbe essere ridotto, non è convinto dall’idea di trasferirsi in Arabia. A 23 anni preferirebbe restare in un campionato europeo competitivo. La proposta economica lo fa vacillare, ma la fumata bianca resta lontana. L’opzione più gradita sarebbe la Germania. Stoccarda e Borussia Dortmund restano sullo sfondo, ma nessuno dei due club ha ancora affondato davvero. Lo Stoccarda viene considerato una soluzione valida dal giocatore e dal suo entourage, ma l’offerta finora non soddisfa la Roma: i tedeschi si spingerebbero intorno ai 30 milioni, mentre Trigoria vuole di più.
E così nelle ultime ore è riemersa anche la Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno riallacciato i contatti con Soulé, ceduto due stagioni fa alla Roma per 30 milioni. Un ritorno a Torino, però, sarebbe eventualmente un’operazione più complessa e ragionata, difficilmente realizzabile entro il 30 giugno. Il Corriere della Sera è netto: Soulé è l’unico giocatore che ha ancora qualche possibilità di essere ceduto entro martedì, ma a questo punto sarebbe quasi una sorpresa. Ad oggi, secondo il quotidiano, è più probabile che il mercato in uscita della Roma di giugno sia già sostanzialmente concluso, al netto dell’operazione Romano.
LEGGI ANCHE – La Roma non svende: la strategia del club per sfidare le scadenze UEFA
Fonti: Il Messaggero, La Repubblica, La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Il Tempo
Si passerà dal 30 giugno al prima vendere e poi comprare. Cambierà niente.
e poi arriverà Agosto, Ferragosto, le prime piogge, la fine delle Ferie, le Scuole,,,,
ps: mi ricordi per comprare Malen chi abbiamo venduto scusa?
Ah il grande Stocatz che sta ben figurando ai mondiali, vero, mi ero scordato.
nel frattempo siamo in Champions.
fuori Juve e Milan.
lasciamoli lavorare e tifiamo la Roma.
❤️🧡💛
Rosicare in modo mostruoso, i gobbi non devono avvicinarsi all’AS Roma portano con se il male e la corruzione, sono peggio del bullo americano. Fare i propri interessi e legittimo e sacrosanto, ma fregare coma ha fatto da sempre con i soliti ignoti la Roma lo ritengo ripugnante. Fare affari con tutti tranne che con loro.
Possiamo tranquillamente ammettere che, a parte Svilar, non ci sono nella nostra rosa giocatori appetibili in senso assoluto: lo stesso Kone ha provocato timidi approcci ma nessun entusiasmo. Il Milan 2 anni fa ci mise un secondo a vendere Rejindeers a cifre astronomiche. Idem Tonali l’anno precedente. Avessimo avuto un Nainggolan o uno Strootman dei tempi d’oro, per non parlare di Salah, ne sarebbe bastato venderne mezzo
Ancora non c’è stato grande movimento, le offerte arriveranno a Luglio e Agosto, secondo me Kone, , N’Dcka, ,Svilar, Wesley mercato ce l’hanno,, ma, poi, dipenderà dalle offerte e dalla volontà della Roma. È vero, invece, che si fa tanta fatica a cedere quelli che si vuole vendere e che non hanno mercato giocatori con stipendi già alti e che rinnoveranno e quelli che vanno a scadenza con cui spero la Roma non stia troppo a trattare
Quanti pennivendoli in giro,Soule’ si venderà (ammesso che lo faranno) x 40 mln in Europa e x 50 mln in Arabia.
Io terrei Soule,giocatore giovane e talentuoso che fino a quando non ha avuto problemi fisici ha dato un grande contributo alla causa romanista.
Mamma mia che pena… i gobbi li stanno mettendo anche in ogni sottospecie di trattativa… addirittura per riprendersi giocatori i quali per sbolognarli hanno fatto presto (vedi Dybala e appunto Soulé…).
Ricordiamoci che le strisciate non sono abituate a cotanta poraccitudine o ad avere un rifiuto da parte di un giocatore, quindi le “giornalistiche da prendere a testate” stanno facendo di tutto per pompare a loro favore notizie su notizie e contemporaneamente gettare melma su di noi…
come faceva quella pubblicita? … : “ti spunta un fiore in bocca” …
“Il mercato in uscita della Roma è sostanzialmente concluso” (implicato a giornali unificati).
C’è da supporre, SE le voci degli ultimissimi giorni fossero vere, che ci si attenda una multa inferiore a 10 milioni (altrimenti non avrebbe avuto senso respingere le offerte su Soulè proprio per 10 mill di differenza rispetto alla richiesta).
Verosimile poi che le voci su entrate extramercato, utilmente contabilizzabili, entro il 30.6 siano realistiche.
E dopo il 1 luglio , quali saranno i prossimi cavalli di battaglia, aspetto con ansia!
” Ad oggi, secondo il quotidiano, è più probabile che il mercato in uscita della Roma di giugno sia già sostanzialmente concluso, al netto dell’operazione Romano.”
Corsera commovente.
Il mercato in Europa non è ancora decollato.
Per i nostri arriveranno offerte a luglio e ad agosto, anche significative.
È dai tempi di Sabatini che non si vede un DS bravo sia a vendere giocatori che a comprare i rispettivi sostituti, forti quanto i partenti se non di più.
Ma Sabatini aveva anche la capacità di scovare talenti senza spendere follie perché son tutti buoni a comprare a botte di 30-40 ml. A parte le operazioni stile Greenwood, riuscirà Tony a piazzare anche qualche colpo low cost?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.