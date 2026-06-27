Soulé verso il no all’Arabia: lo Stoccarda resta in corsa

Dieci milioni a stagione non bastano sempre a cambiare una carriera. Matias Soulé ha davanti una proposta economicamente pesantissima dall’Arabia Saudita, ma l’idea di lasciare il calcio europeo a 23 anni continua a non convincerlo. L’argentino non vuole andare a giocare in Arabia. Troppo presto, troppe partite ancora da disputare ad alto livello prima di accettare l’offerta di un campionato ricco, anzi ricchissimo, ma considerato ancora poco competitivo dal giocatore.

L’Al-Ahli avrebbe messo sul tavolo un contratto da 10 milioni di euro a stagione per Soulé e una proposta alla Roma da 30 milioni più bonus, fino ad arrivare a quota 35. Nulla da fare, almeno per ora: il giocatore non ha dato il via libera. La Roma continua a chiedere 40 milioni per il cartellino dell’argentino, ma potrebbe prendere in considerazione anche una proposta da 35 milioni di parte fissa più eventuali bonus. La cifra, insomma, è chiara: Trigoria non intende regalare un giocatore che può garantire una plusvalenza importante.

Diverso il discorso per la Bundesliga. Lo Stoccarda non è in cima alla lista dei desideri di Soulé, ma viene considerato una soluzione valida sia dal calciatore sia dal suo agente. Il club tedesco offre 30 milioni, cifra che non accontenta i giallorossi. Sullo sfondo resta anche il Borussia Dortmund che però non ha mosso passi ufficiali. Il bivio è tutto qui. L’Arabia paga, ma non convince. La Germania convince di più, ma deve ancora avvicinarsi alle richieste della Roma. E il tempo, come sempre in questi giorni, non è un dettaglio.

Fonti: La Repubblica, Il Messaggero