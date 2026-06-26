Roma, riecco O’Riley: D’Amico incontra il Brighton a Milano

A volte il mercato passa anche da un incontro non programmato. Mercoledì Tony D’Amico era a Milano, accompagnato dall’agente Pietro Scala, per una serie di appuntamenti legati alle manovre giallorosse. Tra i vari contatti della giornata, racconta oggi Il Messaggero, ce n’è stato anche uno fortuito con alcuni emissari del Brighton.
I dirigenti del club inglese si trovavano a Milano per provare l’affondo con l’Atalanta per il difensore Ahanor, ma il contatto ha inevitabilmente riportato l’attenzione su un nome già conosciuto a Trigoria: Matt O’Riley. Il centrocampista danese è un vecchio pallino sia di D’Amico sia di Gian Piero Gasperini. Un profilo che potrebbe tornare d’attualità nel corso dell’estate, soprattutto se la Roma dovesse decidere di intervenire in mediana per alzare il livello tecnico della rosa.
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O’Riley è reduce da una stagione definita anomala, con il passaggio al Marsiglia in prestito secco per sostituire il partente Rabiot. Dopo 15 partite e un gol, a gennaio è tornato in Inghilterra. Una situazione che potrebbe renderlo un nome da seguire nelle prossime settimane, anche se al momento non si parla ancora di una vera trattativa. Il piano della Roma, però, è chiaro. In vista della Champions League, la società vuole aumentare la qualità complessiva della squadra. Le priorità indicate riguardano due ali per l’attacco, un esterno e un centrocampista in mediana. Tutto questo al netto della possibile, o probabile, partenza di Koné e/o Soulé.
Le cessioni restano inevitabili per ragioni legate al Fair Play Finanziario, ma l’ambizione tecnica non cambia. Gasperini chiede rinforzi di livello e i Friedkin sono intenzionati ad accontentarlo. Dentro questo quadro, il nome di O’Riley può tornare utile: non ancora una pista calda, ma un profilo da tenere sotto osservazione.
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Fonte: Il Messaggero
se è un’ aggiunta può andare ma se è al posto di Kone’ male male
é sicuramente una aggiunta
O’Riley … potrebbe essere una bella sorpresa.Se facesse come McTominay.
Na mezza bufala carcistica, che in mano a Gasperini po’ diventà n’pezzo pregiato…come tanti passati sotto de lui
sono tutti calciatori di contorno e ben vengano ma se va via kone serve altro.
Commento: gran bel giocatore n. ti amo
O riley per alzare la qualità della squadra? Boh a me sto fenomeno non sembra, al massimo un buon gregario.
magari 😍 potrebbe essere una bella sorpresa alla MC TOMINAY
francamente non credo
McTominy lo speravo già qualche anno fa poi prenderlo Matic… sarebbe stata una svolta
O’R magari con Gasp fa le scintille ( vedi Koop ) ma non arriverebbe da fenomeno
Se dovesse andar via Kone proverei a prendere Anguissa che lo vedo addirittura più adatto per Gasperini.Gli scade il contratto tra un anno e con 18ml lo prendi.
Anguissa più o’Riley in prestito o Kessie a 0 potrebbero compensare la partenza di Kone e e avresti pure guadagnato 30ml(necessari per sistemare una volta per tutte la questione FPF).
Poi con i soldi di Soulè,Dovbik,della Champion e qualche altro ml a disposizione,prendi Greenwood,Leweling,Zerkzee,Daniel Munoz ed hai fatto uno squadrone.
davvero pensate che De Laurentis, forse il più furbo e capace presidente calcistico al mondo venderebbe Anguissa a 18 m? Anguissa fa tutto il campo, vede la porta, segna, partecipa all’azione e ruba palloni, peccato suscettibile di infortuni ma un vero centrocampista completo per giocare a 2. Rispetto a Kone sono 2-3 categorie di differenza per me, se lui vale 18 kone massimo 10-15, siccome noi ambiamo a 50-60 per kone, anguissa parti da 65/70.
Kessi strapagato e appagato ho qualche dubbio.
giustamente i giornalisti del messaggero stavano insieme a D’amico e per caso si sono incontrati con gli emissari per parlare di O’riley, ogni giorno ne tirano fuori uno, non è possibile questi non si fermeno più. Forza Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.