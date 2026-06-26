Roma, riecco O’Riley: D’Amico incontra il Brighton a Milano

A volte il mercato passa anche da un incontro non programmato. Mercoledì Tony D’Amico era a Milano, accompagnato dall’agente Pietro Scala, per una serie di appuntamenti legati alle manovre giallorosse. Tra i vari contatti della giornata, racconta oggi Il Messaggero, ce n’è stato anche uno fortuito con alcuni emissari del Brighton.

I dirigenti del club inglese si trovavano a Milano per provare l’affondo con l’Atalanta per il difensore Ahanor, ma il contatto ha inevitabilmente riportato l’attenzione su un nome già conosciuto a Trigoria: Matt O’Riley. Il centrocampista danese è un vecchio pallino sia di D’Amico sia di Gian Piero Gasperini. Un profilo che potrebbe tornare d’attualità nel corso dell’estate, soprattutto se la Roma dovesse decidere di intervenire in mediana per alzare il livello tecnico della rosa.

O’Riley è reduce da una stagione definita anomala, con il passaggio al Marsiglia in prestito secco per sostituire il partente Rabiot. Dopo 15 partite e un gol, a gennaio è tornato in Inghilterra. Una situazione che potrebbe renderlo un nome da seguire nelle prossime settimane, anche se al momento non si parla ancora di una vera trattativa. Il piano della Roma, però, è chiaro. In vista della Champions League, la società vuole aumentare la qualità complessiva della squadra. Le priorità indicate riguardano due ali per l’attacco, un esterno e un centrocampista in mediana. Tutto questo al netto della possibile, o probabile, partenza di Koné e/o Soulé.

Le cessioni restano inevitabili per ragioni legate al Fair Play Finanziario, ma l’ambizione tecnica non cambia. Gasperini chiede rinforzi di livello e i Friedkin sono intenzionati ad accontentarlo. Dentro questo quadro, il nome di O’Riley può tornare utile: non ancora una pista calda, ma un profilo da tenere sotto osservazione.

Fonte: Il Messaggero