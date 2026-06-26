“Roma, ti aspetto”. Greenwood si promette e blocca il Fenerbahce

Mason Greenwood manda un segnale forte alla Roma. La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre sul mercato giallorosso con un titolo eloquente: “Roma, ti aspetto”. Il riferimento è proprio all’attaccante inglese, sempre al centro delle manovre della società per rinforzare il reparto offensivo.
Secondo il quotidiano, Greenwood si sarebbe promesso alla Roma, diventando di fatto un grande alleato di Dan Friedkin nella trattativa con il Marsiglia. Un elemento importante in una fase in cui il club giallorosso sta cercando di costruire le condizioni giuste per arrivare alla fumata bianca. La volontà del giocatore, almeno stando alla ricostruzione del Corriere dello Sport, sembra chiara: l’inglese vuole i giallorossi. Una posizione che avrebbe avuto effetti anche sulle altre piste di mercato. Greenwood ha infatti bloccato il Fenerbahce, nonostante la maxi proposta arrivata dal club di Istanbul, e stoppato anche le mosse dell’Al-Hilal.
Il quadro resta comunque delicato. La Roma deve ancora completare alcuni passaggi fondamentali prima di affondare definitivamente il colpo. Il direttore sportivo D’Amico ha ancora quattro giorni per lavorare sui rinnovi e sulle plusvalenze, due dossier che possono incidere direttamente sulle prossime mosse in entrata. In questo scenario, il patto con Gasperini assume un peso centrale. Il tecnico attende rinforzi e Greenwood resta uno dei nomi più importanti nella lista giallorossa. La disponibilità del giocatore a dare priorità alla Roma può rappresentare un vantaggio significativo, ma ora servirà trasformare questa posizione in una trattativa concreta con il Marsiglia. Greenwood aspetta la Roma, ora tocca al club trovare tempi, formula e condizioni per provare a chiudere uno dei dossier più importanti del mercato estivo.
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Fonte: Corriere dello Sport
questo dimostra che il giocatore oltre a essere tecnicamente forte ha anche personalità da vendere…
Daje
PS vedendo tutte le sere Falcao nei canali Rai mi é aumentato a DISMISURA il desiderio di tornare a vedere una Roma importante
Opinione mia…io questa sbandata per Greenwood non c’è l’ho…ad esempio alle stesse cifre non si potrebbe trattare Nico Paz col Real?
L’ unico calciatore che per interpretazione del ruolo ricorda Totti. Ma è solo un esempio.
Paolo, troppe volte ho letto la “storiella” che un giocatore vuole solo la Roma e si promette a lei e poi tutto svanisce.
Spero non sia questo il caso ma mi chiedo, al CdS, chi ha detto che Greenwood ha esternato questa preferenza ?
ci andrei cauto, se prendi per oro colato tutto ciò che scrivono i giornalisti soprattutto nel periodo di calcio mercato
Kansa,
d’accordissimo con te.
Ma più che il nostro parere, mi sorprende come nessuno noti che nessuna squadra importante si muova su di lui, che a quanto pare deve necessariamente lascia Marsiglia.
Noi, i turchi, gli arabi….
premier niente, bundes niente, liga niente….
e 55ML in premier o le top degli altri campionati li spendono come per una bottiglia di vino su….
@Anto
il Tuo ragionamento fila..però per quanto ne so il giocatore in Gran Bretagna si é fatto terra bruciata e non é per niente ben voluto
altrove nono so
@Kansas
se i soldi fossero miei con 40 ( spendendo meno ) proverei a portare a Roma Mitomane e Alajbegovic ( l’esperto sicuro e il nuovo che avanza ) ma se é vero che Gasp vuole Greenwood … che arrivi Greenwood
Bella notizia ( se è vera)
La prossima settimana sarà decisiva meglio aspettare
Se é vero quello che si scrive del giocatore, questo é da Roma se non altro non offende il popolo giallorosso.
Non ti ho mai visto giocare quindi non conosco il tuo valore d’atleta, anche se il mio giudizio vale zero, ma ti stimo come uomo.
L’atleta non si discute… sull’uomo qualcosina ci sarebbe da dire.
Ma siccome non deve fare da padrino a mio figlio, ma dovrebbe arrivare per aiutarci a vincere i moralismi me li tengo per cose più serie nella vita del calcio.
Il corriere dello sport mah…
Chissà chi ha dato a Greenwood il numero di Zazzaroni
Ottimo, sta già imparando l’italiano.
Io credo che abbiano già fatto tutto, aspettano i primi di luglio perché così va a pesare sul prossimo fatturato SFROMA ❤️🧡❤️🧡❤️🧡
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.