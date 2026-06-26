“Roma, ti aspetto”. Greenwood si promette e blocca il Fenerbahce

Mason Greenwood manda un segnale forte alla Roma. La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre sul mercato giallorosso con un titolo eloquente: “Roma, ti aspetto”. Il riferimento è proprio all’attaccante inglese, sempre al centro delle manovre della società per rinforzare il reparto offensivo.

Secondo il quotidiano, Greenwood si sarebbe promesso alla Roma, diventando di fatto un grande alleato di Dan Friedkin nella trattativa con il Marsiglia. Un elemento importante in una fase in cui il club giallorosso sta cercando di costruire le condizioni giuste per arrivare alla fumata bianca. La volontà del giocatore, almeno stando alla ricostruzione del Corriere dello Sport, sembra chiara: l’inglese vuole i giallorossi. Una posizione che avrebbe avuto effetti anche sulle altre piste di mercato. Greenwood ha infatti bloccato il Fenerbahce, nonostante la maxi proposta arrivata dal club di Istanbul, e stoppato anche le mosse dell’Al-Hilal.

Il quadro resta comunque delicato. La Roma deve ancora completare alcuni passaggi fondamentali prima di affondare definitivamente il colpo. Il direttore sportivo D’Amico ha ancora quattro giorni per lavorare sui rinnovi e sulle plusvalenze, due dossier che possono incidere direttamente sulle prossime mosse in entrata. In questo scenario, il patto con Gasperini assume un peso centrale. Il tecnico attende rinforzi e Greenwood resta uno dei nomi più importanti nella lista giallorossa. La disponibilità del giocatore a dare priorità alla Roma può rappresentare un vantaggio significativo, ma ora servirà trasformare questa posizione in una trattativa concreta con il Marsiglia. Greenwood aspetta la Roma, ora tocca al club trovare tempi, formula e condizioni per provare a chiudere uno dei dossier più importanti del mercato estivo.

Fonte: Corriere dello Sport