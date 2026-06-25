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Roma, arrivano altri 20 milioni: sprint per sistemare i conti

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La Roma continua a lavorare per sistemare il capitolo plusvalenze entro il 30 giugno. La scadenza si avvicina e il club giallorosso spera di arrivare a dama attraverso una cessione importante, accompagnata da altri incassi utili per avvicinarsi all’obiettivo fissato con la UEFA. Una buona notizia per il club arriva dai diritti IMG per la Serie A all’estero. Come riferisce Il Tempo, sono infatti partiti i pagamenti che porteranno nelle casse della Roma 18-20 milioni di euro in più tranche. Non si tratta di plusvalenze da mercato, ma di ricavi preziosi per sistemare i conti in una fase particolarmente delicata.

Parallelamente, la società lavora anche sulle uscite. Resta aperta la situazione legata ad Alessandro Romano: il Cagliari continua a muoversi per arrivare a un accordo con il calciatore, mentre sullo sfondo rimane anche il Palermo. Il PSV, invece, prova a convincere Salah-Eddine, altro profilo che potrebbe garantire un incasso utile alla Roma in questa fase. Nessuna novità, invece, sui fronti Dovbyk e Ziolkowski, due dossier che restano da monitorare ma che al momento non hanno ancora prodotto sviluppi concreti.

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Sul tavolo resta anche il nome di Matias Soulé. Secondo il Corriere della Sera, sull’argentino si è mosso concretamente lo Stoccarda, con un contatto diretto con la Roma per valutare la fattibilità dell’operazione. La destinazione sarebbe gradita al giocatore e il club giallorosso ha fissato il prezzo del cartellino a 40 milioni di euro. D’Amico attende ora una proposta scritta, che potrebbe arrivare a breve. Sullo sfondo resta anche l’Al-Ahli. Restano inoltre da attendere eventuali sviluppi sulla questione Calafiori con il Basilea e sull’assicurazione legata a Bove, altri due fronti che potrebbero contribuire al quadro economico generale.

La giornata del 24 giugno potrebbe dunque rappresentare un passaggio importante per il mercato giallorosso. Qualcosa si è mosso, tra incassi attesi e contatti per le uscite. Ora alla Roma serve trasformare le opportunità in operazioni concrete, con il 30 giugno sempre più vicino.

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Fonti: Il Tempo, Corriere della Sera

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3 Commenti

  1. se un giornalista capace di fare questo mestiere fosse in grado di rendicontare quanto già incassato e valido per raggiungere ste benedette plusvalenze, ipotizzando che 60 siano i milioni da colmare riusciremmo anche a farci una idea, ma gli articoli scritti cosi fanno solo incaSSare

  2. provo a fare una stima prudenziale

    fissando 50mln come obbiettivo da raggiungere

    plusvalenze già maturate 13mln (circa incluso Baldanzi)
    Soule darebbe 15mln ( mi tengo stretto… forse 18)
    I diritti 9mln ( 50% di 18 ??? Boh)

    mancherebbero ancora 13Mln

    PS
    Calafiori porterebbe 6 mln
    Bove una 15na
    ma al 26 giugno possiamo considerarli fuori concorso

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