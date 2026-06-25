Roma, arrivano altri 20 milioni: sprint per sistemare i conti

La Roma continua a lavorare per sistemare il capitolo plusvalenze entro il 30 giugno. La scadenza si avvicina e il club giallorosso spera di arrivare a dama attraverso una cessione importante, accompagnata da altri incassi utili per avvicinarsi all’obiettivo fissato con la UEFA. Una buona notizia per il club arriva dai diritti IMG per la Serie A all’estero. Come riferisce Il Tempo, sono infatti partiti i pagamenti che porteranno nelle casse della Roma 18-20 milioni di euro in più tranche. Non si tratta di plusvalenze da mercato, ma di ricavi preziosi per sistemare i conti in una fase particolarmente delicata.

Parallelamente, la società lavora anche sulle uscite. Resta aperta la situazione legata ad Alessandro Romano: il Cagliari continua a muoversi per arrivare a un accordo con il calciatore, mentre sullo sfondo rimane anche il Palermo. Il PSV, invece, prova a convincere Salah-Eddine, altro profilo che potrebbe garantire un incasso utile alla Roma in questa fase. Nessuna novità, invece, sui fronti Dovbyk e Ziolkowski, due dossier che restano da monitorare ma che al momento non hanno ancora prodotto sviluppi concreti.

Sul tavolo resta anche il nome di Matias Soulé. Secondo il Corriere della Sera, sull’argentino si è mosso concretamente lo Stoccarda, con un contatto diretto con la Roma per valutare la fattibilità dell’operazione. La destinazione sarebbe gradita al giocatore e il club giallorosso ha fissato il prezzo del cartellino a 40 milioni di euro. D’Amico attende ora una proposta scritta, che potrebbe arrivare a breve. Sullo sfondo resta anche l’Al-Ahli. Restano inoltre da attendere eventuali sviluppi sulla questione Calafiori con il Basilea e sull’assicurazione legata a Bove, altri due fronti che potrebbero contribuire al quadro economico generale.

La giornata del 24 giugno potrebbe dunque rappresentare un passaggio importante per il mercato giallorosso. Qualcosa si è mosso, tra incassi attesi e contatti per le uscite. Ora alla Roma serve trasformare le opportunità in operazioni concrete, con il 30 giugno sempre più vicino.

Fonti: Il Tempo, Corriere della Sera